IMF World Economic Outlook 2023: zwakste groei sinds 1990

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, zegt dat de wereldwijde economische groei de komende vijf jaar rond de 3,0% zal blijven – de zwakste prognose voor de middellange termijn sinds 1990.

Waarom ziet het IMF zwakkere groei in het verschiet

De instelling verwacht dat de factoren die vorig jaar op de wereldeconomie hebben gewogen, in de toekomst zullen aanhouden. In zijn halfjaarlijkse rapport van vandaag zei het fonds:

“Strakke monetaire standpunten om de inflatie te beteugelen, beperkte fiscale buffers, hoge schuldniveaus, pieken in de grondstofprijzen, de oorlog in Rusland, lijken waarschijnlijk aan te houden in 2023 [en] worden nu overschaduwd door en staan in wisselwerking met nieuwe zorgen over de financiële stabiliteit.”

Het IMF verwacht dat de Amerikaanse economie in 2023 slechts met 1,6% zal groeien, in de eurozone met 0,8%, in China met 5,2% en in Rusland met 0,7%. Het BBP van het VK, zo voorspelt het, zal dit jaar met 0,3% krimpen.

De S&P 500 staat dinsdag in het groen ondanks de IMF World Economic Outlook.

IMF’s prognose voor wereldwijde groei in 2023

Volgens het Internationaal Monetair Fonds zal de wereldwijde economische groei in 2023 uitkomen op 2,8% en volgend jaar op 3,0%.

De nieuwe vooruitzichten voor beide jaren – die ervan uitgaan dat de recente bankencrisis onder controle is – liggen 0,1% onder de in januari gepubliceerde schattingen. Het rapport luidt:

“Financial sector stress could amplify and contagion could take hold, weakening the real economy through a sharp deterioration in financing conditions and compelling central banks to reconsider their policy paths.“

Het IMF ziet de wereldwijde totale inflatie dit jaar dalen tot 7,0% tegenover 8,7% in 2022 en het zal minstens tot 2025 duren voordat de inflatie weer helemaal terug is op het streefniveau. De kerninflatie, waarschuwde het IMF, zou nog langer kunnen duren om af te koelen.