4 tegenovergestelde redenen om bullish te zijn op de Amerikaanse aandelenmarkt

Geen enkele belegger houdt van aandelen in tijden dat de centrale bank de financiële voorwaarden aanscherpt. De Federal Reserve van de Verenigde Staten begon aan een van de meest heftige verkrappingscycli in de geschiedenis om de inflatie te bestrijden.

Ondanks agressief beleid is de Fed waarschijnlijk nog niet klaar met het verhogen van de rente. Deze week zei de president van de St. Louis Federal Reserve Bank, James Bullard, dat hij voorstander is van meer renteverhogingen en dat een recessie onwaarschijnlijk is.

Als zodanig is het logisch om bearish te zijn over aandelen. Maar vanuit een tegendraads perspectief zou dit een goed moment kunnen zijn om het tegenovergestelde te doen: aandelen kopen. Dit zijn vier redenen om bullish te zijn op de Amerikaanse aandelenmarkt:

• Netto shortposities in de S&P 500 e-mini-futures hebben het hoogste bereikt sinds 2011

• De allocatie van beleggers naar aandelen ten opzichte van obligaties is het meest gedaald sinds 2008

• 95% van de beleggers verwacht dat de aandelen tegen het einde van het jaar lager zullen zijn

• Prijsactie bevordert meer winst in het verschiet

De netto shortposities in de S&P 500 e-mini-futures hebben het hoogste bereikt sinds 2011

Om te beginnen is de korte rente in de S&P 500 e-mini-futures de hoogste in meer dan een decennium. Het extreem overdreven bearish sentiment bevordert een tegendraadse marktbeweging op deze niveaus.

De allocatie van beleggers naar aandelen ten opzichte van obligaties is sinds 2008 het sterkst gedaald

Beleggers lopen weg van risicovolle activa. Volgens de Bank of America Global Fund Manager Survey wijzen beleggers meer geld toe aan obligaties dan aan aandelen, tot extremen die sinds de Grote Financiële Crisis van 2008-2009 niet meer zijn voorgekomen.

95% van de beleggers verwacht dat de aandelen tegen het einde van het jaar lager zullen zijn

Een ander onderzoek, dit keer van het Strategic Research-team van JP Morgan, toont aan dat niemand uitkijkt naar een sterke rest van het jaar voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Sterker nog, 95% van de beleggers denkt het tegenovergestelde.

Ook heeft de CNBC All-American Economic Survey nog nooit zo’n somber beeld van de Amerikaanse economie opgeleverd. Bijna 70% van de mensen heeft een negatief beeld van de economie.

Prijsactie bevordert meer winst in het verschiet

Ten slotte bevordert prijsactie meer winst, zoals blijkt uit de S&P 500-index, die in de afgelopen zes maanden na een bearmarkt geen nieuw dieptepunt in 52 weken bereikte. Historisch gezien is dit een bullish ontwikkeling, met grote kansen op meer winst in het verschiet.

Samenvattend, hoewel het sentiment bearish is, kunnen opportunisten kansen vinden op het huidige marktniveau. Het hangt natuurlijk sterk af van hoeveel van de verkrapping door de Fed al is ingeprijsd. Toch geeft de geschiedenis de voorkeur aan meer opwaartse richtingen, voornamelijk vanwege het negatieve sentiment onder de bevolking en investeerders.