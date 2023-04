Lynch van Comerica verwacht dat de S&P 500 de dieptepunten van oktober opnieuw zal testen

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De S&P 500 stijgt met 8,0% year-to-date op het moment van schrijven, verder zal het waarschijnlijk niet stijgen in 2023, zegt John Lynch. Hij is de Chief Investment Officer bij Comerica Wealth Management.

De S&P 500 is nog niet uit de problemen

Nog alarmerender is dat Lynch verwacht dat de referentie-index op korte termijn daadwerkelijk zal dalen.

Verschillende redenen, van een winstrecessie tot verzwakkende economische cijfers, zei hij in een recent bericht aan Invezz, zouden de dieptepunten van oktober in de komende maanden opnieuw kunnen testen.

Wij geloven dat de combinatie van dalende winsten, afzwakkende economische groei, een standvastige Federal Reserve en een gebrek aan brede participatie erop wijst dat de aandelenmarkt het de komende maanden moeilijk zal krijgen.

Eveneens op vrijdag betoogde onze hoofdonderzoeker Dan Ashmore, in dit artikel dat de inversie van de rentecurve nu het diepste niveau sinds 1981 heeft bereikt. Historisch gezien heeft dit steeds een recessie gesignaleerd.

S&P 500 herstelt zich in de tweede helft van 2023

Wat de zaken nog erger maakt, is de centrale bank die onvermurwbaar lijkt om de rente langer hoog te houden, zelfs na de recente bankfaillissementen die meestal worden gevolgd door strengere kredietnormen.

Desalniettemin is Lynch van Comerica het ermee eens dat de neerwaartse trend op de aandelenmarkt waarschijnlijk tijdelijk zal zijn en dat de S&P 500 dit jaar zal eindigen tussen de 4.100 en 4.200 – ongeveer in lijn met waar het nu staat.

Gezien de volledige werkgelegenheid en solide cashniveaus, vermoeden we dat de aandelenmarkt, als verdisconteringsmechanisme, in de tweede helft van dit jaar een herstel voor 2024 zal beginnen in te prijzen.

De consumentenprijzen waren in maart 5,0% hoger dan vorig jaar, ruim boven de doelstelling van 2,0% van de Fed, zoals Invezz HIER rapporteerde.