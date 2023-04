Inflatie VK nu een van de hoogste in Europa: crisis in de kosten voor levensonderhoud

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Ik heb de afgelopen maanden veel geschreven over de Britse economie. Het is een wilde rit geweest voor de natie, niet meer dan afgelopen oktober, toen de rampzalige begroting van ex-premier Lizz Truss het land bijna failliet deed gaan (uitgebreid artikel over dat debacle vind je hier).

Maar hoewel de rest van de wereld in ieder geval vooruitgang heeft geboekt, voelt het alsof het VK nog steeds vastzit in een economisch moeras. Niets is daar duidelijker in dan de inflatie, die nog steeds koppig in de dubbele cijfers staat.

Nu het inflatiecijfer van maart 10,1% bedraagt, weigert de crisis in de kosten van levensonderhoud te verminderen.

Het woord crisis wordt schaamteloos te veel gebruikt in de economie, maar vergis je niet, bij de crisis van de kosten van levensonderhoud in het VK is het absoluut een terechte benaming.

Het wordt erger in vergelijking met andere landen in Europa. Hoewel de regio het afgelopen jaar werd opgeschrikt door inflatie, door een combinatie van de oorlog in Oekraïne, liquiditeitsinjectie tijdens de pandemie en problemen met de toeleveringsketen, zijn de prijsstijgingen de afgelopen maanden voor de meeste landen afgenomen.

Maar niet voor het VK, dat nog steeds in de dubbele cijfers zit en nu tot de slechtste landen van West-Europa behoort.

Inflatie straft niet gelijk

Huw Pill, hoofdeconoom van de Bank of England, zei vorige week dat het VK “moet accepteren dat ze slechter af zijn”, een opmerking die begrijpelijkerwijs een gevoelige snaar raakte bij een groot deel van de bevolking.

“Je hoeft geen groot econoom te zijn om te beseffen dat als wat je koopt hoger is dan wat je verkoopt, je er slechter aan toe bent,” zei hij, verwijzend naar de impact van verhoogde energiekosten, met het VK als grote importeur van aardgas.

Voor sommigen is de situatie erger dan de cijfers laten zien, en velen ontkennen dat de impact op het terrein veel erger is dan de officiële maatregelen. Dit raakt de kern van de kwestie, en waar ik het afgelopen jaar zo uitgebreid over heb geschreven: inflatie is zo’n verderfelijk probleem omdat het de armen meer treft dan de rijken.

Degenen aan de onderkant hebben geen middelen om zichzelf te beschermen. Terwijl risicoactiva in 2022 terugvielen, zorgde de pandemische prijshausse voor enorme winsten. Niet alleen dat, maar de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde FTSE 100 staat dicht bij het hoogste punt aller tijden (daar vind je hier meer informatie over). Een verzwakt pond (75% van de inkomsten komt uit het buitenland) en stijgende energieprijzen (de index is zwaar voor grondstoffen en heeft geen technische aandelen) waren gunstig.

Vermogensbezitters zijn zo geïsoleerd door prijsstijgingen van de afgelopen jaren, terwijl ze ook een lager deel van hun inkomen uitgeven aan zaken als voedsel en energie, die bijzonder straf waren. Dan is er de woningmarkt. Zelfs met enige zachtheid in het afgelopen kwartaal, is de woningmarkt de afgelopen jaren gek geworden, waardoor de kloof tussen huurders en huiseigenaren groter is geworden.

CPI bekritiseerde een maatstaf voor inflatie

Er is ook de kwestie van de meting zelf, CPI, die sommigen als een verkeerde voorstelling van zaken beschouwen.

Ik schreef vorig jaar een artikel over dit debat. Kort samengevat wordt de CPI berekend door de prijs van een pakket goederen en diensten van de ene periode naar de andere te beoordelen. Dit betekent dat het de afnemende koopkracht van één dollar (of pond in dit geval) meet in plaats van één persoon. Personen met een hoog inkomen geven meer uit, wat betekent dat ze een groter gewicht in de index dragen.

Daarom brengt elke dollar een stem uit, in plaats van elke persoon, en dit kan bijdragen aan het gevoel dat de index niet representatief is voor bepaalde demografische categorieën.

Een voorbeeld van een alternatieve maatregel is via het bedrijf Truflation, dat zegt dat er “miljoenen datapunten” nodig zijn in vergelijking met de benadering van het Britse Office for National Statistics, die slechts “honderdduizenden” gebruikte.

Het heeft momenteel de inflatie in het VK op 15,5%, ver ten noorden van de officiële 10,1%.

“De grootste invloed (op het verschil in inflatiecijfers) is de woningcategorie. Dit is waar ons nummer op een hoger niveau ligt dan de ONS, en dat komt omdat onze gegevens hypotheekaflossingen bevatten. De afgelopen maanden heeft de woningcategorie een afkoeling ervaren wat betreft het stijgingspercentage ten opzichte van een jaar geleden”, aldus Oliver Rust, Head of Product.

Wat nu voor het VK?

Hoe je het ook wendt of keert, de inflatie is buitengewoon hoog en velen in het VK hebben het zwaar.

Aan de positieve kant voelt het eindelijk alsof de dingen op zijn minst beginnen te stabiliseren. De inflatie is nog steeds hoog, maar het optimisme groeit dat ze in ieder geval haar hoogtepunt heeft bereikt en binnenkort de rest van Europa zal volgen om weer te dalen. Dat gezegd hebbende, ligt de rente zo ver boven de conventionele doelstelling van 2% van de centrale banken dat de moeilijke tijden voorlopig niet zullen verdwijnen.

Op het politieke front is Rishi Sunak nu zes maanden bezig, met de chaos van Lizz Truss’ regeerperiode van 49 dagen en het catastrofale budget eindelijk in het achteraanzicht. De zaken zijn in ieder geval een beetje stabieler en de rest van Europa, evenals de VS, hebben een relatief positief kwartaal achter de rug als we naar de meeste economische maatstaven kijken.

Toch maakt het VK geen deel meer uit van de EU en voelt het zich het hardst getroffen door de confrontatie met het blok en de VS afzonderlijk. Het is een grote economie, maar lang niet zo machtig als de VS, en het heeft de druk gevoeld terwijl het zich aanpast aan een post-Brexit-wereld.

De energiecrisis, met het VK zo’n grote importeur, heeft het hard getroffen, en het is overduidelijk geworden dat de beslissing van het VK om Europa te ontvluchten, althans in economische termen, een enorme tegenslag was. In de toekomst kunnen de dingen alleen maar verbeteren, terwijl de natie met haar handen in het rond zwaait om haar plaats in de nieuwe economische orde te vinden. Maar de oplossing is niet eenvoudig, en zal er ook niet snel zijn.