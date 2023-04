Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De ineenstorting van de First Republic Bank (NYSE: FRC) staat voor de deur terwijl de FDIC werkt om de onrustige rug te redden. Op vrijdag eindigde de FRC-aandelenkoers de week op $3,51, wat lager was dan het hoogste punt ooit van $225. De marktkapitalisatie daalde tot slechts $638 miljoen, wat betekent dat beleggers denken dat het eigen vermogen waardeloos is.

First Republic Bank redding

In de VS worden gesprekken voortgezet om te proberen het bedrijf en zijn spaarders te redden. Volgens Bloomberg heeft de FDIC zich tot enkele van de grootste banken gewend om te proberen het bedrijf te kopen. Enkele van de banken die het heeft benaderd zijn JP Morgan, Bank of America, US Bancorp en PNC Financial.

Deze banken werd eerst gevraagd om indicaties van interesse, potentiële prijs en de geschatte kosten voor het bureau te tonen. Vervolgens vernauwde het de lijst tot een paar banken, omdat het de transactie wil afronden voordat de markt op maandag opengaat.

Banken zijn een beetje sceptisch over de overname van First Republic, een bedrijf dat in het eerste kwartaal meer dan $100 miljard aan deposito’s verloor. Deze verliezen namen waarschijnlijk toe nadat de aandelen van het bedrijf tijdens de week instortten.

Bijkomende zorgen zijn de mogelijke verliezen na de fusie. De balans van First Republic heeft miljarden dollars aan niet-gerealiseerde verliezen die de overnemende partij zal moeten dekken.

Banken zoals JP Morgan hebben de extra problemen omdat regelgeving grote Amerikaanse banken ervan weerhoudt om verder te groeien. Als zodanig heeft elk bod garanties nodig dat van deze voorschriften wordt afgezien.

Waarom FDIC een koper wil

De FDIC hoopt dat FRC een koper zal vinden, aangezien de koers van het aandeel is gedaald, waardoor het een aantrekkelijk doelwit wordt. Door onder curatele te treden, betekent dit ook dat de FDIC zal voorkomen dat er miljarden dollars aan deposanten worden betaald.

Geen van al deze opties is goed voor de aandeelhouders van First Republic Bank, die hun eigen vermogen de afgelopen maanden met meer dan 90% hebben zien crashen. Zoals ik hier schreef, puttend uit de lessen van Credit Suisse en SVB, is het vangen van een vallend mes gevaarlijk als het gaat om banken in moeilijkheden.

Ook andere regionale banken komen in de problemen omdat meer mensen hun geld naar de grote banken verplaatsen. Ook zijn er zorgen over de veiligheid van de commerciële vastgoedsector. Enkele van de grootste regionale banken die risico lopen zijn onder andere Valley National Bancorp, PacWest Bancorp, Pacific Premier Bancorp en Independent Bank.