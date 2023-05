De First Republic Bank zou maandag een nieuwe eigenaar kunnen hebben

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) en PNC Financial Services Group Inc zijn naar verluidt geïnteresseerd in de overname van hun worstelende collega First Republic Bank (NYSE: FRC).

De deal kan maandag worden aangekondigd

Amerikaanse toezichthouders onder leiding van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hebben geëist dat potentiële geïnteresseerden zondagmiddag hun definitieve uitkoopvoorstellen indienen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Het is echter nog niet zeker dat een van de bovengenoemde twee uiteindelijk de commerciële bank zal overnemen, aangezien anderen, waaronder de Bank of America, ook overwegen een bod uit te brengen, aldus Wall Street Journal.

Als er binnen de deadline een acceptabel bod wordt gedaan, is de kans groot dat maandag een deal wordt aangekondigd. Eerder deze week zou de FDIC voorbereidingen treffen om First Republic Bank onder curatele te stellen.

“FRC” is met meer dan 97% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe bij schrijven.

First Citizens kocht vorige maand SVB

Een dergelijke deal, zo hoopt de toezichthouder, zal de markten wat troost bieden en een einde maken aan de aanhoudende pijn voor de Amerikaanse regionale banken.

Wetende dat First Republic nu eigendom is van een financieel stabiele geldschieter, zal ook zijn klanten kalmeren.

Het beursnieuws komt ongeveer een maand nadat First Citizens ermee instemde de Silicon Valley Bank tegen zulke gunstige voorwaarden te kopen dat de aandelen maar liefst 55% omhoog schoten.

Vorige week rapporteerde First Republic Bank een beter dan verwachte winst en omzet voor het eerste financiële kwartaal. Het aandeel crashte nog steeds op deposito’s die in het eerste kwartaal meer dan 40% daalden, zoals Invezz eerder meldde.