Zoltan Pozsar en George Gammon over de volgende grondstoffen supercyclus

In een recent interview sprak Zoltan Pozsar van Credit Suisse over zijn overtuiging dat grondstoffen klaar zijn voor een ‘big bull run’ en dat we nu de eerste innings zien van de volgende supercyclus voor grondstoffen.

Hoewel de meeste grondstofprijzen dit jaar fors zijn gedaald, is deze terugval ook het gevolg van de hausse van vorig jaar met 40%-45%.

De vorm van de grondstoffen supercyclus

Grondstoffen hebben de neiging om lange prijscycli te volgen, die sterk gecorreleerd zijn met mismatches tussen vraag en aanbod.

Aangezien grondstoffen centraal staan in de meeste economische activiteiten, kan elke verbetering van de groei de vraag onmiddellijk doen stijgen.

De voorraden zijn echter een heel andere zaak en zijn moeilijk online te brengen.

De meeste projecten hebben een lange terugverdientijd, aanzienlijke onzekerheid, vereisen zware investeringen, wettelijke licenties en een opeenvolging van industrievriendelijke regeringen.

Dus als de vraag toeneemt, kan het aanbod niet tijdig reageren en stijgen de prijzen.

Om aan de toegenomen vraag te voldoen, gaan leveranciers op zoek naar nieuwe voorraden, breiden ze de productie uit en bouwen ze toeleveringsketens op.

Maar tegen de tijd dat deze grondstoffen op de markt komen, heeft de vraagvergelijking die kortere conjunctuurcycli volgt (vaak) al een hoogtepunt bereikt en begint de vraag weer af te nemen.

Nu hebben we een situatie waarin het aanbod groter is dan de vraag in combinatie met minder aankopen, wat leidt tot lagere prijzen.

Dit is de kern van de supercyclus voor grondstoffen die zich in het verleden keer op keer heeft herhaald.

Bron: Visual Capitalist, New Capital Management

Pozsar’s mening

Tegenwoordig is bijna elke grondstof ter wereld geteisterd door een decennium van onderinvestering.

Hoewel de meest recente supercyclus in 2011 een hoogtepunt bereikte, lijden de capex-investeringen al jaren in sleutelsectoren.

Bron: Baker Hughes, Goldman Sachs Global Investment Research

Deze situatie heeft ertoe geleid dat mijnen en bronnen nog verder achterop zijn geraakt, terwijl bestaande faciliteiten last beginnen te krijgen van krakende infrastructuur en verouderde hulpbronnen.

Zoltan wijst erop dat het kapitaaluitgavenrendement altijd zwak is geweest, terwijl alternatieve beleggingsverhalen zoals ESG en het intergouvernementele streven naar netto nul bedrijven ertoe hebben gedwongen af te zien van uitbreidende activiteiten die in de beste tijden jaren zouden duren om operationeel te worden.

Hoewel niet om dezelfde redenen, is het interessant om op te merken dat Aswath Damodaran een groot voorstander is geweest van het volledig ‘afschaffen’ van de notie van ESG.

Hij betoogt dat er geen gemeenschappelijke definities zijn van wat wenselijk gedrag is en dat een beperkte pool van bedrijven op de lange termijn niet beter kan presteren dan een onbeperkte pool.

Terug naar grondstoffen: ultralage rentetarieven na de GFC hebben er ook toe geleid dat fondsen zijn gestroomd naar financiële activa en derivaten in plaats van naar echte investeringen.

Geopolitieke situatie en handelsspanningen

In het afgelopen jaar is de wereld blootgesteld aan veel grotere geopolitieke risico’s, vergeldingssancties, versnelde economische ontkoppeling en mondiaal protectionisme.

Veel landen die vroeger grondstoffen exporteerden, zijn nu bijvoorbeeld minder bereid om handel te drijven zoals ze deden. Ze staan wel meer open voor de instroom van buitenlandse investeringen om in eigen land middelen te ontwikkelen en vervolgens afgewerkte goederen te exporteren.

In de update van mei 2023 merkte het Blackrock Investment Institute op:

“We zijn een nieuwe wereldorde binnengegaan. Twee grote geopolitieke en economische blokken – een door het Westen geleid en een geleid door China en Rusland – verstevigen zich en gaan steeds meer met elkaar concurreren. De versnippering die daaruit voortvloeit, heeft geleid tot een dramatische vermindering van de geopolitieke samenwerking.“

Dienovereenkomstig verwacht Zoltan een uitbreiding van militaire budgetten, het aan land brengen van fabrieken, zoals in de batterijruimte, en energie-investeringen om de vraag naar grondstoffen te stimuleren, vooral in de G7-landen.

Gezien de situatie stelt hij dat als er dit jaar een recessie toeslaat, het uitgeputte aanbod van grondstoffen inflatoir zal blijken te zijn voor deze goederen.

Geïnteresseerde lezers kunnen hier meer te weten komen over de mening van Peter Schiff over de komende opflakkering van de inflatie.

George Gammon over de niet zo zachte landing

In reactie op de beoordeling van Zoltan, investeerder en populaire Youtuber, verwacht George Gammon dat een stijging van grondstoffen dit jaar, ondanks een recessie, alleen waarschijnlijk is in het geval van een zachte landing.

We weten dat de First Republic Bank bijna volledig in puin ligt, dat de kredietverlening door regionale banken aanzienlijk is afgenomen, dat er veel strengere toezichtmaatregelen in het verschiet liggen, dat M2 gedurende acht opeenvolgende maanden is gedaald en dat een regelrechte kredietcrisis ervoor zorgt dat vooral kleine bedrijven kwetsbaar zijn.

Het is vermeldenswaard dat de meest recente kern-CPI-gegevens 5,6% bedroegen, terwijl de Fed haar kern-PCE-doelstelling voor het jaar bijstelde tot 3,5%, waarmee ze een agressief verhaal bleef pushen.

De eurodollarmarkten geven echter aan dat de vraag veel sterker kan dalen dan Zoltan denkt, en zelfs de heersende aanbodbeperkingen volledig zal ondermijnen.

Bron: George Gammon, Eurodollar University

Gammon vestigt de aandacht op de zwarte lijn, die van de meest recente datum is en aangeeft dat de markten een scherpe daling van de rente in 2023 inprijzen.

Hij stelt dat de markt het standpunt van de Fed niet wil accepteren:

“Nee, nee, nee Jerome Powell. De markt zegt niet dat je gaat pauzeren. De markt zegt dat je gaat draaien en je gaat snel draaien en je gaat harder draaien. Die tarieven zullen dalen (en dit zou alleen gebeuren in het scenario van een harde landing).“

In een artikel van Bloomberg artikel verklaarde Torsten Slok, Chief Economist bij Apollo Global Management:

“We waren al aan het discussiëren over een harde landing…de kredietvoorwaarden worden steeds strenger…dat vergroot de risico’s van een harde landing – nog meer dan we aanvankelijk dachten.“

Nouriel Roubini, voorzitter en CEO van Roubini Macro Associates was het daarmee eens :

“…(wij) zouden een harde landing kunnen krijgen voor de economie…. het bereiken van prijsstabiliteit, groeistabiliteit en financiële stabiliteit met… de Fed Funds-rente lijkt mij een onmogelijke missie… dus ofwel een harde landing en een financiële crash of het ontankeren van de inflatieverwachtingen.“

Globale recessie?

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek onder hoofdeconomen van het World Economic Forum dat tweederde van de respondenten de kans op een wereldwijde recessie in 2023 groot achtte.

Regionale banken en de huizensector in de VS; energie-uitdagingen in Europa en bezorgdheid over politieke versnippering; en de staat van de residentiële sector en de overheidsfinanciën in China, wijzen elk op ernstige zwakheden die zouden kunnen bezwijken onder de druk van verhoogde rentetarieven.

Gammon is het daarmee eens:

“… en naar mijn mening is het misschien niet alleen een recessie, het kan ook een wereldwijde… black swan gebeurtenis zijn.“

In zijn World Economic Outlook voorspelt het IMF dat geavanceerde economieën een bijzonder ‘uitgesproken groeivertraging’ zouden kunnen laten zien van 2,7% vorig jaar tot 1,3% in 2023.

Als een dergelijke gebeurtenis zich zou voordoen, zouden de grondstoffenprijzen kunnen dalen tot veel lagere niveaus, in ieder geval in de loop van het jaar.

Conclusie

Gammon is het met Zoltan eens, in die zin dat ze allebei zien dat er binnenkort een nieuwe supercyclus voor grondstoffen zal beginnen die zou kunnen leiden tot een tienjarige bull run.

Echter, gezien de grote kans dat de Fed vanwege economische kwetsbaarheden gedwongen zal worden de rente fors te verlagen, verwacht Gammon een harde landing en een vertraagde start van een mogelijke bull run.

De Wereldbank voorspelt op haar beurt in haar meest recente Commodity Markets Outlook dat de grondstoffenprijzen tegen het einde van 2023 met 21% zouden kunnen dalen, maar verwacht dat deze zich vanaf 2024 zullen stabiliseren.

Naar mijn mening kan goud ondanks de omgeving blijven renderen, vooral nu de fysieke tekorten acuter worden en het wereldwijde proces van de-dollarisering steun krijgt.