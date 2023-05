Kerninflatie Eurozone daalde in april – is het tijd om de euro te verkopen?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De eerste handelsweek van mei is druk, ondanks dat het met een feestdag begint. De Fed en de ECB zullen hun rentebesluiten bekendmaken en de RBA in Australië heeft de markten al verrast met een onverwachte renteverhoging.

Naast de aankondigingen van de centrale banken zijn andere economische gegevens interessant voor handelaren. Zo staan de Non-Farm Payrolls in de Verenigde Staten op vrijdag gepland.

Voor degenen die in de euro handelen, lag de focus tot aan de vergadering van de ECB op donderdag op de inflatiecijfers van april. De inflatie in het eurogebied liep op tot 7% op jaarbasis, maar de markt had het al ingeprijsd.

Wat verraste was de kerninflatie in het eurogebied. Het versoepelde licht, maar desalniettemin daalde het licht in april, van 5,7% naar 5,6%.

Niet veel, maar de piek kan binnen zijn. Daarom is het waarschijnlijk dat de ECB donderdag slechts met 25 basispunten zal verhogen, aangezien de daling van de kerninflatie een teken is dat hogere tarieven hun weg vinden naar de economie.

ECB zal vanaf nu voorzichtiger te werk te gaan

Voedsel, alcohol en tabak hadden in april het hoogste jaarcijfer. Niet-energetische industriële goederen volgden op een goede tweede plaats.

Maar de kerninflatie, die exclusief energie- en voedselprijzen, daalde. Het is dus een bewijs dat de transmissie van hogere snelheden werkt en dat de piek mogelijk binnen is.

Met andere woorden, de kans is groot dat de ECB donderdag de beleidsrente niet met 50 bp verhoogt, maar slechts met een kwart procentpunt. Als zodanig zou de euro verkopers moeten vinden, zoals vandaag het geval was, toen de EUR/USD daalde van boven de 1,10 naar het gebied van 1,0950 toen de inflatie werd vrijgegeven.

Al met al zijn de inflatiegegevens bearish voor de euro, aangezien de markt minder renteverhogingen van de ECB begint in te prijzen. De euro kan nog verder dalen, afhankelijk van de toon die de ECB donderdag aanslaat.