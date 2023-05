Yellen ‘berooft’ lokale overheden van belangrijkste financieringsinstrument, vraag naar goud als wettig betaalmiddel kan stijgen

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Minister van Financiën Janet Yellen bevestigde dat de Verenigde Staten al op 1 juni 2023 een ongekend faillissement zouden kunnen meemaken.

In een brief aan het Amerikaanse Congres drong Yellen er bij de wetgevers op aan het schuldenplafond te verhogen, en betoogde:

“Na het bekijken van recente federale belastinginkomsten, is onze beste inschatting dat we niet in staat zullen zijn om begin juni aan alle verplichtingen van de regering te blijven voldoen, en mogelijk al op 1 juni… het is absoluut noodzakelijk dat het Congres zo snel mogelijk handelt om de de schuldlimiet opschorten…“

De explosieve brief kwam op dezelfde dag dat toezichthouders de belegerde First Republic Bank (NYSE: FRC) aan JPMorgan (NYSE: JPM) verkochten in een poging de druk op het banksysteem te verminderen.

Raghuram Rajan, voormalig gouverneur van de Reserve Bank of India merkte op :

“… terwijl de eerste fase van het bankenprobleem waarschijnlijk voorbij is, ontstaat er een langzaam brandende nood bij de banken, aangezien ze ontdekken dat ze langlopende leningen hebben tegen lage rentetarieven en deposito’s worden herprijsd naar veel hogere rentetarieven, dus hun winstgevendheid, vooral de kleine en middelgrote sector, wordt gekwetst…“

SLGS stopte

Daarnaast heeft de Treasury ervoor gekozen om de uitgifte van Staats- en Lokale Overheidsseries (SLGS) Schatkisteffecten op te schorten, die worden uitgegeven aan lokale instanties om te voldoen aan specifieke belastingwetten en om het beheer van de overheidsfinanciën te vergemakkelijken.

Het officiële persbericht van de Amerikaanse schatkist is hier te lezen en wordt van kracht vanaf 2 mei 2023 om 10.00 uur.

Het stopzetten van de SLGS-uitgifte is een ‘buitengewone maatregel’ die wordt gebruikt om de daling van het schuldplafond te beheersen en wordt over het algemeen overwogen voor een tijdelijke periode.

Yellen merkt op:

“…maar het is niet zonder prijs, omdat het staats- en lokale overheden een belangrijk instrument zal ontnemen om hun financiën te beheren.“

Afgezien van de pijn die wordt toegebracht aan deelstaatregeringen en basisbestuurders, kan onzekerheid rond het schuldenplafond het vertrouwen van bedrijven en consumenten ernstig aantasten.

Maar ze bewaarde de meest veelzeggende opmerking voor het einde:

“… (onzekerheid over de schuldlimiet kan) leiden tot hogere financieringskosten op korte termijn voor de belastingbetaler, en een negatieve invloed hebben op de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten … ernstige problemen veroorzaken voor Amerikaanse families, onze wereldwijde leidende positie schaden en vragen oproepen over ons vermogen om onze nationale veiligheidsbelangen.“

Na de verklaring van Janet Yellen stonden kortlopende staatsobligaties onder druk, waarbij de 1-maands kaspapier op het moment van schrijven met 0,455% steeg tot 4,823%.

Zonder een snelle oplossing van de schuldplafondcrisis zullen obligaties waarschijnlijk onvoorspelbaar blijven, wat een grote uitdaging vormt voor vermogensbeheerders en degenen die beleggen in kortere looptijden.

Meningen over het aanstaande besluit van de Fed

Jim Bianco, president van Bianco Research, verwacht niet niet dat de zich ontvouwende crisis in de banksector en de afbetalingen van de staatsschuld de Fed ervan zullen weerhouden om tijdens de vergadering van morgen met 25 basispunten te verhogen.

In de eerste plaats moet de kerninflatie nog significant dalen, wat een grote uitdaging blijft voor de 57% (volgens een enquête van Bankrate) van de Amerikaanse bevolking die van loon naar loon blijft leven.

Bianco is van mening dat Powell bereid is enige instabiliteit op de financiële markten te riskeren, met name in het geval van vermogende portefeuilles, om effectief prioriteit te geven aan het beheersen van de inflatie.

De schuldenplafondcrisis

Bianco voegt toe:

“… (het schuldenplafond) zal er niet echt toe doen. Ja, het is een grote verrassing dat het begin juni is (in plaats van eind juli)… dit is honderd procent politieke daad en het moet door het Congres worden opgelost… dit is niet de kwestie van de Fed… we gaan de mogelijkheid van wanbetalingen of grote tekorten veranderen wat volgens ons het juiste monetaire beleid is.“

De vraag van staten naar goud en zilver

Vorige maand besprak ik de sterke stijging van het aantal Amerikaanse staten dat wetgevingsprocessen in gang zet om goud en zilver weer als wettig betaalmiddel in te voeren.

Voor geïnteresseerde lezers is het artikel hier te lezen. Dit biedt een diepgaande duik in de argumenten voor de hererkenning van edele metalen in het monetaire systeem, evenals de verschillende stappen die staatswetgevers in deze richting nemen.

Dit proces lijkt grotendeels binnen de de-dollariseringsagenda te vallen, waarbij de staatsfinanciën al bezwijken onder de hoge pensioenkosten en wetgevers bang zijn voor een verzwakkende dollar.

In dit stuk kunnen lezers meer te weten komen over de wereldwijde beweging naar BRIC-valuta.

Door de onschendbaarheid van de wereldwijde leidende positie van de VS en de kredietwaardigheid op internationale markten in twijfel te trekken, kan de brief van Janet Yellen de grondwettelijke vraag naar goud en zilver onder vertegenwoordigers van de staat verder versnellen.

Vorige maand suggereerden schattingen dat de staat Missouri alleen al $9 miljoen aan edelmetaal zou moeten kopen om te voldoen aan de voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd om goud en zilver als wettig betaalmiddel te accepteren.

Gezien het verhaal rond de dollar van vandaag, zou het interessant zijn om te zien of wetgevers van de staat proberen lokale wettige betaalrekeningen te bespoedigen in een poging zich aan te passen aan de brief van Yellen en het schuldplafond X-date.

Het is vermeldenswaard dat de schatkist geen wettelijke verplichting heeft om SLGS uit te geven, zodat ze er op elk moment voor kan kiezen om deze faciliteit op te schorten, en heeft dit sinds 1995 al 16 keer gedaan.