De olieprijs daalde vorige week helemaal tot onder de $70 per vat, maar de Global Head of Commodity Strategy bij RBC Capital Markets is ervan overtuigd dat herstel waarschijnlijk is.

Bullish scenario voor de olieprijs

Helima Croft verwacht dat de olieprijzen de komende maanden weer zullen aantrekken, aangezien de Amerikaanse economie er misschien wel in zal slagen om uit een recessie te komen.

Samen met de productieverlagingen die de OPEC vorige maand aankondigde en het zomerseizoen dat voor de deur staat, is ze overtuigd van de positieve kant van de olieprijs vanaf hier.

Er is een aanzienlijke Iraakse pijpleiding, 475.000 vaten per dag die ruwe olie van het noorden naar Turkije vervoert, die al enkele weken niet werkt. Dus als we de zomer ingaan, zullen de aanbodtekorten effect beginnen te krijgen.

WTI handelt op $73 en wisselt op maandag.

OPEC vergadert begin juni

Wat nog belangrijker is, Croft waarschuwde vandaag dat een verdere verlaging van de productie op tafel ligt voor de volgende vergadering van de aardolie-exporterende landen die begin volgende maand gepland staat. Op CNBC’s “Squawk Box” zei ze:

Ze gaan persoonlijk naar Wenen op 4 juni, wat verwachtingen wekt van aanvullende actie van de OPEC. Deze landen zijn zeer toegewijd en ik denk dat ze niet opnieuw het risico willen lopen dat de olieprijzen terugvallen.

De strateeg van RBC herhaalde ook dat de door China gedreven vraag, ook al herstelt deze zich in een tempo dat achterblijft bij de verwachtingen, desalniettemin stijgt en daarom een belangrijk voordeel blijft voor de olieprijs.

Ten slotte blijft de vraag uit India ook sterk, concludeerde ze.