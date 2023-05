3 weken verwijderd van een mogelijk faillissement – Amerikaanse aandelen kopen of verkopen?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Amerikaanse aandelen zijn de laatste tijd in consolidatiemodus. De laatste tijd moet men denken aan enkele maanden, aangezien de Dow Jones bijvoorbeeld rond dezelfde niveaus handelt als in november 2022.

Er is veel gebeurd in de afgelopen vijf maanden, maar aandelen doen niets. Het blijkt dat beleggers, vooral particuliere beleggers, bezorgd en pessimistisch zijn over Amerikaanse aandelen. Immers, als er een recessie dreigt, waarom dan aandelen kopen? En, met hoge rentetarieven, waarom risico’s nemen en beleggen in de aandelenmarkt?

De waarheid is dat er altijd iets is om je zorgen over te maken. Het nieuwste dat beleggers weghoudt van de aandelenmarkt is het schuldenplafond en de mogelijkheid van een Amerikaans faillissement op minder dan drie weken.

Volgens Jenet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, zou het catastrofaal zijn als het schuldplafond niet op tijd zou worden verhoogd. Ook Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, gebruikte soortgelijke woorden tijdens de laatste FOMC-persconferentie.

Nu de Verenigde Staten slechts drie weken verwijderd zijn van een mogelijk faillissement, moet je nu Amerikaanse aandelen kopen of verkopen?

Uiteindelijk werd het schuldenplafond steeds verhoogd

Beleggers hebben alle redenen om zich zorgen te maken. De geschiedenis leert ons dat in 2011, toen het schuldenplafond uiteindelijk werd opgeheven na intensieve onderhandelingen, de aandelenmarkt een van de meest volatiele weken in de geschiedenis beleefde. Zo daalde de S&P 500 met 19% in slechts drie weken tijd.

Maar de geschiedenis leert ons ook dat het schuldenplafond altijd tijdig is verhoogd. Om preciezer te zijn, het werd in het verleden 89 keer ter sprake gebracht onder zowel een Republikeins als een Democratisch Congres. De kans is dus groot dat een default weer wordt vermeden, zoals zo vaak het geval was.

Aandelen zijn er niet zo slecht aan toe

Marktdeelnemers hebben de laatste tijd vernomen dat slechts enkele aandelen de markt overeind houden. Helaas is dat verre van waar.

Sterker nog, een divers aantal bedrijven uit verschillende industrieën en sectoren staat op minder dan 5% van een nieuw hoogtepunt in 52 weken.

Daarom blijven kopers in ieder geval investeren en denken ze dat de angst voor het schuldenplafond tijdelijk is. De VS zullen leveren, zoals ze in het verleden zo vaak hebben gedaan.