Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Er is reden om aan te nemen dat de S&P 500 deze maand verder kan stijgen, zegt Brad McMillan. Hij is de Chief Investment Officer van het Commonwealth Financial Network.

Waarom is McMillan positief over Amerikaanse aandelen?

McMillan blijft vooral constructief omdat de altijd zo spraakmakende winstrecessie tot nu toe niet is uitgekomen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bovendien verwacht hij niet dat de Federal Reserve verder zal verkrappen nu er tekenen van een vertraging opduiken in verschillende onderdelen van de economie.

“Op korte termijn zal de economie naar verwachting langzamer groeien. Maar tot nu toe houdt de winstgroei stand, wat goed nieuws is. Tussen dat en het vooruitzicht op lagere rentes kunnen de markten deze maand wat buffer hebben.“

Vorige week signaleerde de Amerikaanse centrale bank een “pauze” na het leveren van haar 10e opeenvolgende renteverhoging, zoals Invezz HIER rapporteerde.

Hoeveel risico vormt het federale schuldenplafond?

McMillan stimuleert ook het optimisme door de inflatie, waarvan hij overtuigd is dat deze verder zal afnemen naarmate de economie aan tempo verliest. In maart steeg de kernprijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen in lijn met de verwachtingen (lees hier meer).

De CIO verwacht dat ook de risico’s rond het federale schuldenplafond worden opgelost, zij het op het laatste moment. In een blogpost vandaag zei McMillan:

“Hoewel er risico’s zijn, met het schuldenplafond bovenaan de lijst, zorgen de solide resultaten van april ervoor dat de vooruitzichten voor de rest van het jaar er goed uitzien.“

Op het moment van schrijven is de aandelenmarkt ongeveer 8,0% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.