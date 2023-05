Nikkei 225-index: is het veilig om in mei Japanse aandelen te kopen?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Nikkei 225-index bleef stabiel, dicht bij het hoogste niveau sinds september vorig jaar, vooruitlopend op de komende Softbank-winsten. De index, die de grootste Japanse bedrijven volgt, steeg tot ¥29.200, wat ongeveer 13% boven het laagste punt van dit jaar lag.

Softbank inkomsten in het verschiet

De Nikkei 225-index heeft het dit jaar om drie belangrijke redenen goed gedaan. Ten eerste heeft de nieuwe gouverneur van de Bank of Japan (BoJ) zich ertoe verbonden de status quo van gemakkelijk geld te handhaven. Hij besloot in de laatste vergadering de rente ongewijzigd te laten en wees op meer versoepeling.

Ten tweede hebben Japanse aandelen buitenlandse investeerders aangetrokken die werden aangetrokken door de investeringen van Warren Buffett in het land. Buffett heeft al meer dan 4,4 miljard dollar winst gemaakt met zijn investeringen in Japanse handelsbedrijven. Hij heeft nu zijn belang in de vijf sogo-shosha’s vergroot, die hij ziet als goed geleide, ondergewaardeerde bedrijven.

Ten derde wordt Japan gezien als een veilige haven tijdens de ineenstorting van de Amerikaanse regionale banken en de commerciële vastgoedsector. Regionale banken zoals First Republic en Silicon Valley Bank zijn de afgelopen twee maanden allemaal ingestort.

Verder doet commercieel vastgoed het in Japan beter dan in de VS. Donderdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de leegstand in Tokio in april is gedaald tot 6,11%, het laagste punt sinds 2021. De commerciële vastgoedsector in de VS staat op instorten.

Het volgende belangrijke Nikkei 225-nieuws om in de gaten te houden, zijn de aankomende Softbank-inkomsten. Analisten zijn van mening dat de activiteiten van het bedrijf het in het eerste kwartaal beter deden als technologie bedrijven herstelden zich. In de VS is de Nasdaq 100-index naar een bullmarkt gegaan. De aandelenkoers van Softbank is dit jaar met meer dan 7% gestegen.

Het meest recente Softbank-nieuws is dat de mobiele afdeling van het bedrijf zich heeft aangesloten bij de race op het gebied van kunstmatige intelligentie om een ChatGPT-kloon te maken. Ook nadert het bedrijf een deal om Fortress aan Mubadala te verkopen bij een deal van $3 miljard.

Technische analyse Nikkei 225

Nikkei-grafiek door TradingView

De Nikkei-index bevindt zich de afgelopen weken in een sterke bullish trend. De index steeg boven het belangrijkste weerstandspunt op ¥28.518, het hoogste punt op 22 november.

Het nadert ook het Fibonacci-retracementpunt van 78,6%, terwijl de index boven het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is gesprongen. Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende psychologische niveau van ¥30.000.