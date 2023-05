Dit is waarom de aandelenkoers van Asos is gedaald tot het laagste punt in 13 jaar

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Asos (LON: ASC) zakte naar het laagste niveau sinds 2010, omdat de zorgen over de toekomst van het bedrijf blijven bestaan. De aandelen daalden naar een dieptepunt van 430p, ongeveer 90% onder het hoogste punt ooit. Ook andere fastfashionbedrijven zoals Boohoo gingen maandag hard onderuit.

Asos financiële resultaten

Asos, het fast-fashion retailbedrijf, is in snel tempo uit de mode geraakt. De vraag van het bedrijf is ingestort omdat de kosten van levensonderhoud in het land zijn geëscaleerd. Resultaten die vorige week werden gepubliceerd, toonden aan dat de omzet van het bedrijf in de afgelopen zes maanden is gedaald.

De omzet van het bedrijf nam met 8% toe tot £1,84 miljard, terwijl de gecorrigeerde winst vóór rente en belasting met 20 basispunten daalde van 43,1% naar 42,9%. Het belangrijkste was dat de vrije kasstroom van het bedrijf in dezelfde periode daalde van £256,5 miljoen naar £262,7 miljoen.

Het bedrijf kondigde aan dat het bedrijfsverlies vóór belastingen daalde van £15,6 miljoen naar £290 miljoen. De verkoop in het VK is met 10% gedaald, terwijl die in de VS met 7% is gedaald. Asos verwacht dat het verkoopmomentum met 15% zal dalen, terwijl de aangepaste EBIT tussen £40 miljoen en £60 miljoen zal liggen. De CEO zei:

“Onze focus ligt op het verbeteren van onze kernwinstgevendheid, waarbij prioriteit wordt gegeven aan ordereconomie boven omzetgroei en ik ben tevreden met de strategische en snelle operationele vooruitgang die het bedrijf in de eerste helft van het boekjaar heeft geboekt, ondanks zeer uitdagende marktomstandigheden.”

Als gevolg hiervan kelderde de aandelenkoers van Asos nadat analisten hun vooruitzichten voor het aandeel hadden verlaagd. Barclays verlaagde het aandelendoel van 625p naar 500p omdat het waarschuwde dat het bedrijf contant geld zal moeten ophalen. Het heeft een converteerbare lening van £500 miljoen die in 2016 vervalt en een uitstroom van £100 miljoen.

Koersvoorspelling Asos

ASC-grafiek door TradingView

De aandelenkoers van Asos heeft een bearish uitbraak gemaakt, waar ik eerder voor waarschuwde. Het aandeel slaagde erin om onder de belangrijkste steun te komen op 467,3p, het laagste niveau op 7 oktober vorig jaar. Het is onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen gezakt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het oversold-niveau is gezakt. Het is gedaald na het bereiken van het overboughtniveau op 78,30 op 2 februari.

De aandelen zullen waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau om naar te kijken, 400p. Een beweging onder deze ondersteuning zal ervoor zorgen dat het zakt naar de belangrijkste ondersteuning bij 350p.