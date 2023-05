Afrikaanse valuta crashen en er is geen makkelijke uitweg

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Afrikaanse valuta’s crashen naar een laagterecord, waarbij sommige bijna waardeloos worden. Een snelle blik op enkele van de meest prominente valuta’s zoals de Keniaanse shilling, Rwandese frank, Zuid-Afrikaanse rand, Egyptisch pond, Zimbabwaanse dollar en Nigeriaanse naira bevinden zich allemaal op een laagterecord.

Afrikaanse valuta’s crashen

Afrikaanse landen worden geconfronteerd met de ergste economische crisis in de moderne geschiedenis. Onlangs moest Ghana, ooit een veelbelovend Afrikaans land, worden gered door het IMF nadat het zijn schuldverplichtingen niet kon nakomen.

Ook andere Afrikaanse landen staan op de rand van de afgrond. Zuid-Afrika, het meest geïndustrialiseerde land van het continent, staat voor grote uitdagingen nu de stroomuitval toeneemt. Nigeria, de grootste olie-exporteur van het land, kampt met torenhoge inflatie.

Kenia, de grootste economie van Oost-Afrika, staat ook op de rand, met ambtenaren die te maken krijgen met uitbetalingen. De overheid is miljarden shilling verschuldigd aan provinciale overheden en haar leveranciers.

Ook Egypte, een andere toonaangevende grootmacht, maakt een grote economische crisis door, met een inflatie die oploopt tot meer dan 20%. Het officiële werkloosheidspercentage is gestegen tot bijna 8%. Analisten zijn van mening dat de situatie in werkelijkheid nog veel erger is.

In Zimbabwe is de officiële munteenheid ook gecrasht en pogingen om een door goud ondersteund token te lanceren zijn niet erg succesvol geweest. Andere Afrikaanse landen zoals Oeganda, Ethiopië, Soedan, Zambia en Angola worden allemaal geconfronteerd met een grote economische crisis.

De problemen van Afrika zijn moeilijk aan te pakken

De uitdaging voor Afrikaanse valuta’s is dat de aanhoudende crisis moeilijk aan te pakken is. In Zuid-Afrika worstelt de regering bijvoorbeeld om Eskom, het corrupte machtsmonopolie, te redden. Ook de productie en de mijnbouw hebben het moeilijk.

De grootste uitdaging waarmee Afrika wordt geconfronteerd, is dat veel landen miljarden dollars aan leningen hebben die binnenkort aflopen. Kenia geeft bijvoorbeeld miljarden shilling per maand uit om zijn lokale en buitenlandse schulden af te lossen.

Nu de lokale valuta crasht, wordt het duurder om deze schuld af te lossen. Een land als Kenia ziet zijn buitenlandse schuld met meer dan 40 miljard shilling stijgen als de lokale munteenheid met 1 shilling daalt ten opzichte van de dollar. Bij het downgraden van Kenia schreef Fitch:

“Ons besluit om de rating van Kenia in december 2022 te verlagen naar ‘B’, van ‘B+’, weerspiegelde de aanhoudende fiscale en externe tekorten, relatief hoge schulden, verslechterende externe liquiditeit en hoge externe financieringskosten.”

Ik geloof dat de huidige Afrikaanse valutacrisis kan worden opgelost door nieuwe onderhandelingen over schulden in combinatie met investeringen in export. Officiële statistieken tonen aan dat de meeste landen enorme handelstekorten hebben. In totaal exporteert Sub-Sahara Afrika goederen ter waarde van meer dan $205 miljard en importeert goederen ter waarde van meer dan $249 miljard.

Renteverhogingen door belangrijke Afrikaanse centrale banken zullen niet helpen om deze valuta’s te redden. Ik ben zelfs van mening dat aanhoudende renteverhogingen de situatie alleen maar erger zullen maken doordat de toegang tot kapitaal wordt beperkt.

Op korte en langere termijn vermoed ik dat belangrijke Afrikaanse valuta zoals de Zuid-Afrikaanse rand, Keniaanse shilling, Zimbabwaanse dollar en Nigeriaanse naira zullen blijven dalen.