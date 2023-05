Elon Musk ontmoet de minister van Buitenlandse Zaken van China

May 30, 2023

Aandelen van Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) gingen vanmorgen open toen CEO Elon Musk hoge functionarissen in China ontmoette. Het is zijn eerste bezoek aan Peking sinds het begin van de pandemie.

Reactie van analisten op het bezoek van Musk aan China

Het belangrijkste was dat de miljardair sprak met Qin Gang, de minister van Buitenlandse Zaken van China.

Gang zou vandaag tegen Musk hebben gezegd dat Beijing vastbesloten was om het zakelijke klimaat voor buitenlandse bedrijven zoals Tesla te verfijnen. In reactie op het nieuws zei Dan Ives, analist van Wedbush Securities, in een notitie aan klanten:

“De productieomvang en reikwijdte van Tesla in China blijft een van de belangrijkste voordelen, aangezien Musk & Co. te maken krijgt met toenemende binnenlandse concurrentie met een EV-prijzenoorlog in het land.“

Zijn “koop-equivalent”-advies op Tesla-aandelen komt met een koersdoel van $215, wat een stijging van 6,0% vanaf hier suggereert.

Musk wil naar verluidt zijn activiteiten in China uitbreiden

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land kondigde CEO Elon Musk dinsdag plannen aan om de activiteiten in China uit te breiden.

Hij werd ook geciteerd tegen een ontkoppeling van ‘s werelds twee grootste economieën en beschreef de VS en China als Siamese tweelingen. Volgens Ives van Wedbush:

“Lekker spelen in de zandbak in Beijing is iets waar de Street zich met laser op richt om ervoor te zorgen dat er de komende jaren geen verstoringen zijn van Tesla’s expansie en tentakels in China.“

China blijft de op een na grootste markt voor de fabrikant van elektrische voertuigen die de bovengenoemde opmerkingen nog officieel moet verifiëren. Ten opzichte van het begin van 2023 zijn de aandelen van Tesla op het moment van schrijven bijna 90% gestegen.