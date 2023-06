Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Aandelen van Salesforce Inc (NYSE: CRM) worden in langere uren verhandeld, ook al rapporteerde het cloudbedrijf marktverslaande resultaten voor zijn eerste financiële kwartaal.

Moet je Salesforce aandelen kopen?

De prijsactie is vooral intrigerend omdat leidinggevenden ook de begeleiding verhoogden. Ze voorspellen nu een record van $7,41 per aandeel tot $7,43 per aandeel van de winst dit jaar.

Daarom ziet Dan Ives, senior analist van Wedbush Securities, de terugval in de uren na sluitingstijd juist als een kans om te investeren in Salesforce.

“Ik denk dat het gewoon weer een kwartaal in de goede richting is in termen van marges, in termen van groei. Naar mijn mening is het [Salesforce] een van de beste risico-beloningen die er zijn in software.“

Voor het lopende kwartaal vraagt Salesforce nu om ongeveer $1,90 per aandeel van de gecorrigeerde winst, op een omzet tot $8,52 miljard. Ter vergelijking: analisten kwamen uit op respectievelijk $1,70 per aandeel en $8,5 miljard.

Salesforce is een AI-speler

Eerder dit jaar verlaagde Salesforce het personeelsbestand met 10% omdat het de focus verlegde van omzetgroei naar winstmarges.

Afgezien van kostenbesparingen, verwacht Ives dat kunstmatige intelligentie ook een zinvolle wind in de rug zal zijn voor het aandeel Salesforce. Op CNBC’s Closing Bell zei hij:

“Benioff is een van de beste in uitvoering. Je hebt een geïnstalleerde basis die ongeëvenaard is. En nu, met Slack, Tableau en AI, zou dat uiteindelijk stapsgewijs een kans van $4,0 miljard kunnen zijn voor Salesforce.“

De Wedbush-analist is ervan overtuigd dat de cloudaandelen gemakkelijk $260 kunnen bereiken – een prijsdoelstelling die vanaf hier een stijging van bijna 25% suggereert.

Momentopname van Salesforce inkomsten over Q1

Inkomsten $199 miljoen tegenover $28 miljoen een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook van 3 cent naar 20 cent

Aangepaste EPS gedrukt op $1,69 volgens het persbericht over inkomsten

De omzet steeg met 11% op jaarbasis tot 8,25 miljard dollar

Consensus was $1,61 per aandeel op $8,18 miljard aan inkomsten

Operationele marge (adj) verbeterde met 10 procentpunten tot 27,6%

Het in Californië gevestigde bedrijf sloot het kwartaal af met $ 24,1 miljard aan resterende prestatieverplichtingen – een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel Salesforce is nu bijna 60% gestegen voor het jaar.