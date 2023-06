Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Shanghai Composite- en China A50-indices stegen licht omhoog doordat de markt nadacht over de sterke PMI voor diensten en het nieuwe reddingspakket van de vastgoedsector. De blue-chip Shanghai-index sprong naar RMB 3.241, een paar punten boven het dieptepunt van vorige maand van RMB 3.171. Toch blijft het dit jaar zo’n 5,5% onder het hoogste punt.

Reddingspakket voor onroerend goed in China

De Chinese economie herstelt niet zo snel als de meeste analisten eerder dit jaar hadden verwacht. Vorige week toonden PMI-cijfers voor de verwerkende industrie aan dat de sector onder druk blijft staan doordat de interne en externe vraag wegviel.

Maandag bleek uit nadere gegevens dat de cruciale dienstensector het beter deed. De PMI-gegevens voor diensten kwamen in mei uit op 57,1, hoger dan de vorige 56,1.

Het belangrijkste is dat basismetalen, die worden gezien als een barometer voor het herstel in China, allemaal zijn gedaald. Koper, aluminium en ijzererts zijn allemaal gedaald tot het laagste niveau in maanden.

Het grootste deel van deze prestatie is te danken aan de vastgoedsector, die substantieel bijdraagt aan het bbp. In de afgelopen jaren is de vraag naar huizen afgenomen na de ineenstorting van Evergrande.

Nu richt Beijing zich op het nieuw leven inblazen van de sector door enkele van de bestaande commissies te wijzigen. Enkele van de nieuwe veranderingen zijn het verlagen van de aanbetaling die nodig is om huizen in sommige steden te kopen en het verlagen van makelaarscommissies voor transacties.

Verder overweegt de regering beperkingen voor de aankoop van woningen en vereenvoudiging van het aankoopproces. Het hoopt het fortuin voor bedrijven in de sector te veranderen. Toch zijn er zorgen over de vraag of dit beleid gevolgen zal hebben voor de sector.

Ondertussen zijn analisten van Morningstar van mening dat de aandelen in Hong Kong en het Chinese vasteland met een aanzienlijke korting worden verhandeld.

Voorspelling Shanghai Composite-index

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Shanghai-index de afgelopen weken naar beneden is gezakt. Onlangs heeft het echter geprobeerd zich te herstellen en kwam het iets boven het belangrijkste weerstandspunt uit op 3.220, het laagste punt in maart en februari.

De 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden hebben een bearish crossover gemaakt, terwijl de index een bearish vlagpatroon heeft gevormd dat in blauw wordt weergegeven. De kans is groot dat de index binnenkort een bearish uitbraak zal hebben, aangezien verkopers zich richten op het volgende weerstandspunt op 3.168, de onderkant van het bearish flag-patroon.