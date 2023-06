Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van sinaasappelsap is teruggevallen na een stijging naar het hoogste punt ooit van $295,82 in mei. Gegevens verzameld door Investing tonen aan dat sinaasappelsap werd verhandeld tegen $274, wat betekent dat het met meer dan 7,5% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. In totaal is sinaasappelsap dit jaar het op twee na best presterende product, na koffie en veevoer.

Vraag en vraagdynamiek

Sinaasappelsap is een toonaangevend product dat dagelijks door miljoenen mensen wordt geconsumeerd. De meeste sinaasappelen die tegenwoordig worden geconsumeerd, komen uit Brazilië, dat jaarlijks meer dan 16 miljoen ton sinaasappelen produceert. Dit wordt gevolgd door China, de VS, India en Mexico.

De prijs van sinaasappelsap heeft de afgelopen jaren een sterke stijgende trend gezien. In totaal is de prijs de afgelopen tien jaar met meer dan 100% gestegen en de afgelopen 3 jaar met meer dan 120%. Deze rally is vooral te danken aan de algehele daling van de sinaasappelproductie in de VS.

Ongeveer 70% van al het sinaasappelsap dat in de Verenigde Staten wordt geproduceerd, komt uit Florida, een staat die de afgelopen jaren meerdere orkanen heeft doorgemaakt. In 2022 leed de staat aan de orkaan Ian en in 2017 was er orkaan Irma. Deze orkanen hebben geleid tot een productiedaling, volgens schattingen heeft Irma geleid tot een oogstdaling van 30-90%.

Ook zijn er zorgen over de sinaasappelaanvoer uit Brazilië. In een in mei gepubliceerd rapport zei Fundecitrus dat de sinaasappelproductie in Brazilië 303,90 miljoen dozen zal bedragen. Dat is ongeveer 1,9% minder dan vorig jaar.

De recente daling van de sinaasappelsapprijzen is waarschijnlijk het gevolg van seizoensfactoren, aangezien de aanvoer toeneemt in deze tijd van het jaar, de oogsttijd.

Prijsvoorspelling sinaasappelsap

Sinaasappelsapkaart van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat sinaasappelsap piekte op $296,90. Het heeft zich nu teruggetrokken en is onder het belangrijke ondersteuningsniveau van $287,56 gezakt, het hoogste punt op 4 april en 25 april. De Relative Strength Index (RSI) is onder het overbought niveau gezakt.

De prijs van sinaasappelsap is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Verder heeft de prijs gevormd wat lijkt op een patroon met driedubbele tops. Daarom zou de prijs op korte termijn kunnen blijven dalen, aangezien verkopers de belangrijkste ondersteuning zien op $239,37. Een beweging boven het weerstandspunt op $295,40 maakt de bearish weergave ongeldig.