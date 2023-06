Verhoogde voedselprijzen plagen Duitsland in recessie

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

De definitieve CPI op jaarbasis voor mei 2023 bleef onveranderd op 6,1% en was in lijn met de prognoses van de sector.

Dit was een aanzienlijke daling ten opzichte van de 7,2% in de voorgaande maand en veel lager dan de piek van oktober en november van 8,8%.

Het inflatiecijfer op jaarbasis lijkt definitief het gebied van 7% te hebben verlaten, waar het zowel in maart als in april 2023 was.

De uiteindelijke CPI MoM kromp met 0,1%, vergeleken met een stijgende inflatie van 0,4% in het vorige rapport.

Bron: German Federal Statistics Office

De geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) is een inflatiemaatstaf die wordt gepubliceerd door de statistische afdeling van de EU om de prijsstabiliteit in het eurogebied te beoordelen.

Dit maakt vergelijking tussen landen in de hele regio mogelijk.

De geharmoniseerde inflatie in mei 2023 werd gemeten op respectievelijk 6,3% en -0,2% op jaar- en maandbasis.

Zodoende werden alle voorlopige resultaten bevestigd door de statistische dienst.

Voedselprijzen

De voedselprijzen waren de belangrijkste aanjager van de inflatie in Duitsland en stegen met 14,9% op jaarbasis, een matiging ten opzichte van de 17,2% in de voorgaande maand.

De stijgingen werden gedreven door zuivelproducten, brood (en granen), zeevruchten en groenten met een inflatie van respectievelijk 28,2%, 19,3%, 19,0% en 17,3%.

De scherpste daling was te zien in de prijs van boter, die sinds vorig jaar met 23,3% is gedaald.

Tijdens een toespraak in maart 2023 betoogde Sebastian Dullien van het Macro-economisch Beleidsinstituut van de Hans Böckler Foundation:

“…waarschijnlijk in belangrijke mate het gevolg is van indirecte inflatoire effecten van dure energie, bijvoorbeeld wanneer de prijzen in de horeca worden verhoogd omdat de kosten voor verwarming of koken zijn gestegen, of wanneer bakkerijen hun prijzen verhogen omdat aardgas voor bakken duurder is geworden.“

Energie

De bijdrage van de energieprijzen aan de inflatie op jaarbasis is sinds de vorige maand aanzienlijk vertraagd, van 6,8% in april 2023 tot 2,6% in mei 2023.

Deze daling heeft echter veel te maken met het basiseffect, toen de prijzen tijdens de Russische invasie van Oekraïne vorig jaar door het dak gingen.

Bovendien heeft de Duitse regering een derde reeks pakketten geïmplementeerd om de elektriciteits- en aardgasprijzen te beperken, evenals voor verwarming.

Bron: German Federal Statistics Office

Aardgas zag de meeste inflatie met 25,6%, terwijl de prijs van stookolie met 30,5% daalde.

Openbaar vervoer

De inflatie van de prijzen voor openbaar vervoer nam af van 4,7% op jaarbasis in april tot 4,5% op jaarbasis in mei 2023.

Volgens DW:

“Volgens het Federal Office of Statistics was een mogelijke verklaring voor de verminderde inflatie in de dienstensector de introductie van een nieuwe maandelijkse treinpas met een vast tarief van €49 (ongeveer $52), wat betekent dat sommige mensen geld bespaarden op reizen met de trein.“

Bron: German Federal Statistics Office

Inflatie minus voedsel- en energieprijzen

Exclusief energieprijzen verschuift de inflatie op jaarbasis voor mei 2023 hoger van 6,1% naar 6,5%.

Dit suggereert dat de daling van de energieprijzen een sterk matigend effect heeft gehad op de prijsstabiliteit.

Tegelijkertijd daalt de inflatie door zowel voedsel als energie weg te laten tot 5,4%, wat wijst op de enorme kosten die voedselprijzen met zich meebrengen voor het gemiddelde huishouden.

Dit ondanks het feit dat de voedselinflatie is afgenomen van 17,2% in april 2023.

Groeivooruitzichten en andere opmerkingen

De dalende inflatie is een welkome opluchting, vooral nu we het gebied rond 7% hebben verlaten.

Een deel van de belemmering zou kunnen worden toegeschreven aan het feit dat Duitsland vorige maand in een recessie terecht was gekomen, omdat de groeivooruitzichten werden aangetast door inflatie en hogere tarieven in het hele eurogebied.

Huishoudens blijven echter worstelen met torenhoge voedselprijzen die de particuliere consumptie beïnvloeden.

Met betrekking tot krimp in het eerste kwartaal van het jaar, merkte een artikel gepubliceerd door AFP op:

De impact werd vooral gevoeld door consumenten die hun uitgaven aan onder meer voedsel en kleding in toom hielden.

Volgens het IMF zal Duitsland in 2023 met 0,1% krimpen, terwijl de CPI aan het einde van het jaar stabiel zou kunnen blijven op 6,2%.

Op de lange termijn worden de groeivooruitzichten van Duitsland geschaad door dure energie (hoewel de inflatie deze maand is afgenomen, betekent dit nog steeds dat de energiekosten stijgen); het gebrek aan geopolitieke onzekerheid rond het veiligstellen van goedkope brandstoffen; de uitdagingen van het uitvoeren van een betaalbare overgang naar elektrische auto’s en schone energie; en een sterk vergrijzende bevolking.

Volgens het Federale Bureau voor de Statistiek gaat in de komende dertien jaar bijna een derde van de beroepsbevolking met pensioen, wat het genereren van inkomsten, duurzame investeringen en innovatie zou verstoren.