Unilever koopt Frozen Yoghurt merk Yasso Holdings

Unilever plc (LON: ULVR) staat vandaag in de belangstelling nadat de gigant van consumptiegoederen zei dat het Yasso Holdings kocht, een Amerikaans merk van Frozen Griekse yoghurt.

Details van de aangekondigde overeenkomst

De multinational deed donderdag geen mededelingen over de financiële details van de overeenkomst.

Het merkte echter op dat de investering in overeenstemming was met de premiumiseringsstrategie van zijn ijsactiviteiten. In het persbericht zei Matt Close, de president van de ijsafdeling van het bedrijf:

“Ik ben verheugd Yasso te verwelkomen in de Unilever-familie. Het bedrijf heeft een sterke aantrekkingskracht opgebouwd bij klanten in het snelgroeiende premium ‘beter voor jou’ segment.“

In april zei het bedrijf met het hoofdkantoor in Londen dat de onderliggende verkopen in het eerste kwartaal met 10,5% waren gestegen tot $16,4 miljard, omdat hogere prijzen de gestegen kosten hielpen compenseren.

De deal wordt waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2023 gesloten

Unilever verwacht dat de aangekondigde transactie in het derde kwartaal van het lopende jaar wordt afgerond, mits wordt voldaan aan de sluitingsvoorwaarden, waaronder de wettelijke goedkeuringen.

Het Britse consumptiegoederenbedrijf heeft al opmerkelijke ijsmerken in zijn portfolio, waaronder Ben & Jerry’s, Talenti en Magnum. Matt Close zei vandaag ook:

“Deze acquisitie is een grote stap in de evolutie van onze ijsportfolio in Noord-Amerika naar snelgroeiende ruimtes. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit snelgroeiende bedrijf naar nog grotere hoogten zullen tillen.“

Het nieuws komt slechts enkele weken voordat Hein Schumacher Alan Jope vervangt als Chief Executive van Unilever plc. Het dividendaandeel betaalt momenteel een rendement van 3,72%.