De katoenprijs is sinds november 2022 zijwaarts bewogen, aangezien beleggers de dynamiek van vraag en aanbod beoordelen. Katoen handelde maandag tegen $88, waar het de afgelopen maanden ook handelde. Deze prijs ligt een paar punten boven $76, het laagste punt van het jaar tot nu toe.

Dynamiek van vraag en aanbod van katoen

Katoen is een belangrijk handelsartikel dat wordt gebruikt voor het vervaardigen van kleding en kledingstukken. De vraag is de afgelopen decennia gegroeid, geholpen door de snelgroeiende wereldbevolking. Uit gegevens blijkt dat de wereld meer dan 8 miljard mensen telt, tegen meer dan 6,1 miljard in 2000.

De katoenprijzen stegen hard tijdens de Covid-19-pandemie, geholpen door de grondstoffen supercyclus. De prijs steeg van een dieptepunt van $48,08 in 2020 naar een hoogtepunt van $149,98 op 2 mei 2022. Sindsdien is katoen met meer dan 43% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2022.

De grootste katoenproducenten ter wereld zijn onder andere China, India, de Verenigde Staten, Brazilië, Pakistan en Australië. China de grootste katoenproducent ter wereld. Andere topconsumenten van katoen zijn onder andere India, Pakistan, Bangladesh en Vietnam.

Volgens de OESO zal de wereldwijde katoenproductie de komende jaren naar verwachting blijven groeien. Verwacht wordt dat de productie van India de komende tien jaar met 1,3% per jaar zal groeien. In Brazilië, waar katoen wordt aangeplant als tweede gewas in rotatie met maïs en sojabonen, wordt ook een sterke groei verwacht.

Het meest recente WASDE-rapport toonde aan dat de VS een hogere productie zal laten zien, geholpen door gunstige weersomstandigheden in het zuidwesten. De export zal naar verwachting groeien met 500.000 balen tot meer dan 14 miljoen balen. Wereldwijd zal de wereldproductie met 1 miljoen balen toenemen door hogere aanvoer in de VS en lagere productie in China.

Prijsprognose katoen

Katoengrafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de katoenprijs de afgelopen maanden zijwaarts beweegt. De prijs is tussen het belangrijke ondersteuningsniveau van $76,20 en het weerstandspunt van $88,62 gebleven. Als gevolg hiervan schommelt de prijs rond de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Het belangrijkste is dat de Average True Range (ATR) is gedaald tot een dieptepunt van 1,71, het laagste niveau sinds september 2021. De ATR is een belangrijk cijfer omdat het de meest populaire maatstaf voor volatiliteit in de markt is.

De katoenprijzen zullen de komende dagen waarschijnlijk verder consolideren. Een bullish breakout wordt bevestigd als deze boven het belangrijkste weerstandsniveau van $88,62 komt. Een beweging onder de steun van $80 zal de bullish weergave ongeldig maken.