Voorspelling Nio aandelenkoers: voor- en tegenwind

De aandelenkoers van Nio (NYSE: NIO) is deze maand hersteld, zelfs nadat het bedrijf zwakke financiële resultaten bekendmaakte. Na eerder deze maand naar een dieptepunt van $7,04 te zijn gezakt, is het aandeel met meer dan 30% gestegen, tot bijna $10. De aandelen blijven ongeveer 85% onder het hoogste niveau in 2021.

Heeft Nio het dieptepunt nu bereikt?

Nio is een omstreden bedrijf in elektrische voertuigen dat een sterk marktaandeel heeft in de premium markt in China. De meest recente resultaten tonen aan dat de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal RMB 10,7 miljard bedroeg, een stijging van 7,7% op jaarbasis. De omzet daalde met 33,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De marges van Nio verdunden tijdens het kwartaal. De brutomarge bedroeg 1,5% in het eerste kwartaal, fors lager dan de 3,9% van het voorgaande kwartaal. Het had een brutomarge van 14,6% in hetzelfde kwartaal in 2022. Nio schreef de scherpe daling van de marges toe aan een verandering in de productmix en de stijgende batterijkosten. Het bedrijf verhoogde tevens de R&D-kosten met meer dan 74%.

Nio heeft, net als andere EV-bedrijven, te maken met aanzienlijke tegenwind, momenteel en in de toekomst. Goede dingen eerst. De verwachting is dat de batterijkosten de komende maanden zullen dalen, dankzij de dalende prijzen van lithium, kobalt en nikkel.

Er zijn verschillende tegenwinden. Ten eerste gaat het niet goed met de Chinese economie. Zoals ik in dit artikel schreef, hebben analisten en Goldman Sachs de BBP-prognose van het land voor het jaar naar beneden bijgesteld. Zij verwachten dat de economie dit jaar slechts met 5,4% zal groeien. Dit is belangrijk omdat Nio het grootste deel van zijn geld in China verdient.

Ten tweede ondervindt het bedrijf aanzienlijke concurrentie van internationale en Chinese automerken zoals Xpeng en Li Auto. Ten derde zijn er tekenen dat het groeimomentum afneemt, wat verklaart waarom het bedrijf besloot de prijzen van al zijn modellen te verlagen.

Voorspelling Nio aandelenkoers

Is het veilig om Nio te kopen ? De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het Nio-aandeel tussen mei en juni van dit jaar een dieptepunt bereikte van $7,25. Het vormde een patroon met dubbele bodem, wat meestal een bullish teken is. Het aandeel is boven de dalende trendlijn in het groen gekomen.

Tegelijkertijd is het aandeel boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gekruist. De twee staan op het punt een bullish crossover-patroon te maken terwijl de oscillatoren omhoog zijn gedreven. Daarom geloof ik in dit stadium dat de beloningen opwegen tegen de potentiële risico’s. Als zodanig is de kans groot dat het aandeel naar het volgende belangrijke weerstandspunt stijgt op $13,11 (hoogste in januari).