De koers van het aandeel IDS (LON: IDS) heeft de afgelopen weken een voorzichtige comeback gemaakt. De aandelen van het moederbedrijf van Royal Mail stegen naar een hoogtepunt van 220 pence, het hoogste punt sinds 19 mei. Het aandeel is met meer dan 14,7% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in mei van dit jaar. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen om Royal Mail-aandelen te vermijden.

Omzetgroei daalt

De meest fundamentele reden waarom beleggers aandelen van Royal Mail zouden moeten vermijden, is dat de omzet en winstgevendheid de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Uit de meest recente rapporten bleek dat de omzet van het bedrijf in de negen maanden tot december 2022 met 12,8% daalde. In zijn verklaring noemde het bedrijf de algehele structurele daling van de brieven- en detailhandelsverkopen.

De totale omzet daalde met 6,1%, terwijl de pakketomzet met meer dan 17% daalde. Helaas gelooft het bedrijf dat de bedrijfsomstandigheden dit jaar niet zullen verbeteren. Het bedrijf is van mening dat het bedrijfsverlies tussen de £350 miljoen en £450 miljoen zal bedragen.

Hoewel het bedrijf een deal bereikte met zijn werknemers, is het daarom moeilijk te zien hoe Royal Mail weer zal groeien.

Gespannen balans

Een andere belangrijke reden om Royal Mail-aandelen te vermijden, is de balans van het bedrijf. Uit gegevens blijkt dat de schuld van het bedrijf de afgelopen drie jaar is gestegen. De totale schuld bedroeg in maart van dit jaar meer dan $2,97 miljard, vergeleken met de vorige $2,90 miljard. Het bedrijf had een schuld van $0,7 miljard vóór de Covid-19-pandemie.

Daarom is de kans groot dat het bedrijf, nu de rentetarieven in het VK stijgen, meer geld zal uitgeven aan rentebetalingen. Dit zal in ruil daarvoor aanzienlijke verliezen en margecompressie betekenen.

De inefficiënties van IDS

Daarnaast kun je IDS het beste vermijden vanwege de inefficiëntie. Ten eerste is het bedrijf, net als het Amerikaanse USPS, wettelijk verplicht om brieven door het hele land te bezorgen. Hoewel dit een goede zaak is voor klanten, is het kostbaar voor Royal Mail, omdat het brieven bezorgt op een aantal zeer onrendabele plaatsen.

Tegelijkertijd, zoals ik hier heb geschreven , geloof ik dat IDS enorm overbemand is. Het bedrijf heeft meer dan 130.000 werknemers en genereerde in 2022 meer dan £12 miljard aan inkomsten. Dit betekent dat IDS ongeveer £92.307 per werknemer verdient.

Deutsche Post daarentegen genereert ongeveer $182.000 per werknemer. UPS en Fedex, grotere bedrijven dan Royal Mail, krijgen $184.000 en $484.000 inkomsten per werknemer. Daarom moet IDS op kosten besparen om winstgevend te worden, wat niet eenvoudig is vanwege de kracht van de vakbond.

Er zijn nog andere redenen om IDS-aandelen te mijden. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld te maken met sterke concurrentie van onder meer Yodel, Hermes en Fedex.