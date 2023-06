Voorspelling Chancer-token tijdens rage voor blockchain- en P2P-wedmarkten

Wedden heeft een lange weg afgelegd, groeit met technologie en biedt gebruikers betere en verrijkte vormen om deel te nemen aan hun favoriete spellen en te verdienen. Maar temidden van deze veranderingen is de positie van de belegger niet sterk benadrukt, omdat ze zich moeten houden aan de regels en kansen van de bookmaker. Chancer vult dit gat door investeerders in staat te stellen P2P-markten op te bouwen en hun gokregels en kansen te bepalen. Het token dat momenteel in de presale verkrijgbaar is, is getuige geweest van een sterke vraag en heeft binnen een week al meer dan $254.000 opgehaald.

De groei van blockchain-casino’s

Voorspellende markten behoren tot de snelst groeiende. Zelfs met de economische vertraging als gevolg van COVID-19 en de economische verkrapping, stopten investeerders miljarden in weddenschappen. Grand View Research verwacht dat de wereldwijde markt voor sportweddenschappen, een van de meest populaire, in 2030 meer dan $182,12 miljard aan inkomsten zal bereiken. De markt werd in 2022 gewaardeerd op $83,65 miljard.

Ondanks de robuuste en groeiende markt, heeft de gokindustrie te maken gehad met behoorlijke uitdagingen. Gokkers hebben geklaagd over enorme transactiekosten, accountbeperkingen en gebrek aan flexibiliteit. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, komen nieuwkomers met een blockchain-aanpak op de proppen en wekken snel enthousiasme op. Maar gokkers die gokken als een investering beschouwen, worden beter bediend op P2P-platforms zoals Chancer. Dat verklaart de robuuste voorverkoop, aangezien het platform geliefd is om zich bij de gokwereld aan te sluiten en de inkomsten van investeerders radicaal te veranderen.

Hoe werkt Chancer?

Als je ooit hebt gehoord van peer-to-peer-markten, dan werkt Chancer in een vergelijkbaar model. Het betekent dat je met of tegen je leeftijdsgenoten kunt wedden en eraan kunt verdienen.

Als momentopname: Chancer is een blockchain-gebaseerd platform voor voorspellende markten dat op 13 juni 2023 in de presale is gelanceerd. Chancer laat individuen hun eigen gokmarkten creëren via een veilig gedecentraliseerd platform. Gokkers kunnen voor alles een P2P-markt creëren. Vervolgens kan de gokker vrienden, families en mensen over de hele wereld uitnodigen om deel te nemen aan hun P2P-markt. Gebruikers kunnen ook lid worden van P2P-markten die door anderen zijn gemaakt.

Voor elke P2P-markt spelen gokkers volgens hun eigen regels, inclusief de kansen en hoe de winst te claimen. Dat maakt Chancer tot een uniek vervaardigd platform voor gokkers die flexibiliteit willen en tegelijkertijd genieten van de voordelen van snelle uitvoering en lage kosten via op blockchain gebaseerde applicaties. Als zodanig zal Chancer op de BSC-keten draaien om investeerders de blockchain-touch van P2P-weddenschappen te geven.

Investeren in CHANCER voor een 10x rendement en passief inkomen

Chancer is niet alleen een gokplatform. Het is een investeringsmogelijkheid, die tal van manieren omvat om geld te verdienen. De eerste is het $CHANCER-token, de valuta om transacties te vergemakkelijken en gebruikers op het Chancer-platform te stimuleren. Met toenemende token-abonnementen bij de presale, zou het een investering van 10x kunnen zijn naarmate de vraag naar P2P-weddenschappen toeneemt. Het rendement zou gemakkelijk in 2024 kunnen worden bereikt, aangezien het mainnet in het eerste kwartaal wordt gelanceerd.

Door het $CHANCER-token te gebruiken, kan de houder bijdragen aan het platform en beloningen verdienen. Gebruikers verdienen beloningen voor het maken van markten voor het creëren van de Chancer-markten en voor het plaatsen van succesvolle weddenschappen. Andere manieren om geld te verdienen zijn onder andere het inzetten van $CHANCER en het delen van het platform. Om het platform lucratiever te maken, zijn er kortingstarieven voor het creëren van en deelnemen aan Chancer-markten.

Moet je $CHANCER kopen in de presale?

Een presale zou het ideale moment kunnen zijn om te investeren in nieuw gelanceerde tokens, aangezien de prijzen nog steeds erg laag zijn. Het stelt investeerders in staat om te profiteren van een vroege prijsverhoging en een maximaal rendement te behalen. Als zodanig biedt $CHANCER een vroege kans wanneer de prijs slechts 0,01 BUSD is. Investeren in de voorverkoop betekent ook vroege toegang tot het platform en zijn beloningen. Men heeft voldoende kennis ontwikkeld om deel te nemen en geld te verdienen tegen de tijd dat het hoofdplatform wordt gelanceerd.