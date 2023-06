USD/RUB: Roebel op scherp nadat Rusland de opstand heeft afgebroken

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het paar USD/RUB zal in de schijnwerpers staan wanneer de markten maandag openen, terwijl investeerders nadenken over de gebeurtenissen in Rusland. Het pair eindigde vorige week op 83.64, wat bijna het hoogste niveau was sinds april vorig jaar. De roebel is een van de slechtst presterende valuta’s van opkomende markten, met een koersdaling van meer dan 63% ten opzichte van het hoogste punt in 2022.

Politieke crisis in Rusland

Er zijn twee belangrijke punten in het nieuws die het valutapaar USD/RUB verplaatsen. Ten eerste heeft de prijs van ruwe olie de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend vertoond. Brent, de internationale benchmark, zakte naar $74, terwijl West Texas Intermediate onder de $70 zakte. Russische ural wordt verhandeld onder $60. Positief is dat de aardgasprijs de afgelopen 30 dagen met 13% is gestegen.

Rusland haalt het meeste uit zijn deviezen door ruwe olie en andere energieproducten te verkopen. Daarom heeft de Russische roebel de neiging om te dalen wanneer energie en andere grondstoffen zich terugtrekken.

De belangrijkste katalysator is de politieke situatie in Rusland tijdens het weekend. Deze crisis vond plaats nadat de Wagner Group een militaire basis in Zuid-Rusland had overgenomen en dreigde naar Moskou te verhuizen. Het eindigde nadat Wit-Rusland een deal had gesloten om de crisis te voorkomen.

Het is onduidelijk hoe de Russische roebel zal reageren op de gebeurtenissen. Analisten waarschuwen dat de crisis Rusland kwetsbaar kan maken, aangezien Wagner een van de best presterende spelers in de Oekraïense oorlog is geweest. Als zodanig zou het vertrek ervan kunnen leiden tot meer uitdagingen voor het Russische leger. Mijn inschatting is dat de Russische roebel nog wel even onder druk zal blijven staan.

Er komt deze week ander belangrijk Russisch nieuws. Het statistiekbureau publiceert woensdag de laatste cijfers over de detailhandelsverkopen en de werkloosheid. Deze cijfers zullen naar verwachting aantonen dat het werkloosheidspercentage is gestegen tot 3,5%, terwijl de detailhandelsverkopen zijn gestegen tot 7,8%.

Voorspelling USD/RUB

De prijs van USD naar RUB bevond zich de afgelopen dagen in een bullish trend. Het kwam boven het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% uit. Het is boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden en de stijgende trendlijn die in groen wordt weergegeven, gestegen.

Daarom, zoals ik eerder voorspelde, zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen als kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 90. Een beweging onder de 80 zal de bullish visie ongeldig maken.