Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Russell 2000-index heeft een deel van de winst die eerder deze maand werd geboekt, uitgewist toen beleggers de impact van de beslissingen van de Federal Reserve inschatten. De index trok zich terug naar een dieptepunt van $1.838, een paar punten onder het hoogste punt van de maand tot nu toe van $1.906. Het blijft dit jaar zo’n 8% boven het laagste niveau.

Beste Russell 2000-indexaandelen

Copy link to section

De Russell 2000 en de iShares 2000 ETF’s hebben dit jaar een aantal toppers gehad. Bitcoin-mining aandelen Cipher Mining, Marathon Digital en Riot Platforms waren dit jaar de best presterende aandelen in de index. Ze zijn dit jaar allemaal met meer dan 240% gestegen, geholpen door de sterke prestaties van Bitcoin, die met meer dan 100% is gestegen ten opzichte van de dieptepunten in december.

Ondertussen bedrijven in de kunstmatige intelligentie en kwantumcomputingsectoren hebben het ook goed gedaan. C3.ai, dat AI-oplossingen biedt aan bedrijven, zag zijn aandeel dit jaar met 211% stijgen. Investeerders zijn van mening dat het bedrijf een grote begunstigde zal zijn als de wereld AI omarmt in hun activiteiten.

IonQ is in 2023 ook met meer dan 190% gestegen naarmate investeerders meer inzetten op quantum computing. Dit is een industrie die nauw verband houdt met de kunstmatige intelligentie-industrie.

Root Inc is een andere opmerkelijke winnaar in de Russell 2000-index, met een winst van meer dan 170%. De meeste van deze winsten vonden vorige week plaats toen speculaties over een buy-out opdoken. Andere toppers in de index zijn Selectquote, Redfin, Skywest en Microstrategy. De laatste is gestegen vanwege zijn blootstelling aan Bitcoin.

Top Russell 2000 dalers van 2023

Copy link to section

Er waren dit jaar verschillende grote achterblijvers in de Russell 2000-index. Mullen Automotive, een elektrisch voertuig bedrijf dat ik eerder heb behandeld, presteert het slechtst na meer dan 97% van zijn waarde te hebben verloren. Andere EV-bedrijven, zoals Lordstown Motors en Canoo, zijn allemaal met meer dan 90% gedaald. Deze bedrijven verbranden geld, wat leidt tot existentiële risico’s.

Wheels Up, een bekend charterbedrijf voor privéjets en helikopters, is dit jaar met meer dan 95% gecrasht omdat de vraag naar zijn diensten afnam. Het heeft de kasreserves de afgelopen maanden ook zien dalen.

Andere opvallende achterblijvers in de Russell 2000-index zijn onder andere Chegg, F45 Training Holdings, Bluebird en Digital Turbine.

Voor de toekomst vermoed ik dat de Russell-index en de bijbehorende ETF achter zullen blijven bij de S&P 500 en Nasdaq 100 vanwege hun focus op large-capbedrijven zoals Amazon en Apple.