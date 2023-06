Voorspelling Nio aandelenkoers: “Het moet de strategie herijken”

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Nio (NYSE: NIO) bleef onder druk staan omdat de Chinese “Tesla-killer” met veel tegenwind kampt bij zijn activiteiten. Het aandeel is de afgelopen drie dagen gedaald en schommelt rond het laagste niveau van dit jaar. Nio aandelen zijn met meer dan 87% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit.

Tesla-killer struikelt

Copy link to section

Nio is een van de vele Chinese EV- bedrijven die populair werden door Tesla, de grootste autofabrikant ter wereld, uit te dagen. Het bedrijf was geliefd vanwege de hoogwaardige bedrijven die verkochten voor een fractie van wat Tesla deed.

De laatste tijd heeft Nio echter te maken gehad met aanzienlijke tegenwind naarmate de Chinese markt competitiever wordt. Het bedrijf zag het aantal voertuigleveringen de afgelopen maanden teruglopen. Het leverde in mei 6.155 voertuigen, waarmee het aantal leveringen tot nu toe op meer dan 43,8 duizend komt. Het heeft cumulatief meer dan 333.000 voertuigen afgeleverd.

Uit recente gegevens blijkt dat de leveringen van het bedrijf dalen. Als gevolg hiervan besloot het bedrijf eerder deze maand de prijzen te verlagen. Het verlaagde de prijzen met ongeveer $4.200, wat zijn toch al dunnere marges zal beïnvloeden. Deze bezuinigingen waren een weerspiegeling van het feit dat de groei van het bedrijf in hoog tempo vertraagt. Nio zet nu in op zijn onlangs gelanceerde ES6, een nieuwe SUV waarvan het hoopt dat hij dit jaar meer kopers zal aantrekken.

Het andere belangrijke nieuws was dat het bedrijf geld ophaalde bij een bedrijf dat eigendom is van de regering van Abu Dhabi. Het bracht $738 miljoen op, waarmee het bedrijf een belang van 7% kreeg. De fondsenwerving was belangrijk omdat de contanten van het bedrijf aan het slinken waren. Het had $2,88 miljard aan contanten in december en $2,1 miljard in juni van dit jaar.

Toch heeft het bedrijf meer tegenwind dan tegenwind. Zo vertraagt de Chinese economie en zijn er zorgen of ES6 de verkoop zal stimuleren. Het is ook onduidelijk of de batterijwisseling het rendement zal verhogen. In een notitie zei een analist bij Sina Auto Insights:

“Prijsverlagingen zouden de verkoop tijdelijk moeten stimuleren, maar NIO moet mogelijk haar product- en prijsstrategie herijken.”

Voorspelling Nio aandelenkoers

Copy link to section

NIO-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het aandeel Nio de afgelopen maanden zijwaarts is bewogen. Het is al maanden onder de $10 gebleven en het aandeel blijft hangen op de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden. Tegelijkertijd is de Average True Range (ATR) blijven dalen.

Daarom is de kans groot dat het aandeel de komende dagen in dit bereik zal blijven en vervolgens naar $7,23 zal dalen, ongeveer 15% onder het huidige niveau. Een beweging boven het weerstandspunt op $10 zal de bearish weergave ongeldig maken.