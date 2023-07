Bloomberg: Indiase HDFC Bank is nu vierde grootste bank ter wereld

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Het bankenlandschap van India heeft een tektonische verschuiving ondergaan met de iconische Housing Development Finance Corporation (HDFC) Ltd, die per 1 juli 2023 een omgekeerde fusie heeft uitgevoerd met HDFC Bank.

De deal werd in april 2022 overeengekomen met HDFC Bank, die op het punt stond de controle over het moederbedrijf over te nemen, bij een:

“… deal van $40 miljard voor alle aandelen.”

Wat de aandelenmarkt betreft, is de handel in de nieuw gefuseerde entiteit gesloten voor werknemers, bestuurders en hun familieleden tot 13 juli 2023, gedurende welke nieuwe aandelentoewijzingen zullen plaatsvinden.

Belangrijkste punten

Dit zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de nieuw gefuseerde HDFC Bank.

Op basis van marktkapitalisatie de op drie na grootste bank ter wereld

Bloomberg merkte op dat de entiteit in USD zou worden gewaardeerd op $172 miljard, waardoor het de positie van ‘s werelds vierde grootste bank zou worden, na alleen JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. en Bank of America.

Volgens The Mint, een toonaangevende Engelstalige krant, zou de gecombineerde marktkapitalisatie van HDFC Bank het op een na meest waardevolle bedrijf in India maken.

Grootste weging op de Indiase beurs

Met HDFC Bank goed voor 9,2% van de NSE Nifty en HDFC’s gewicht van ongeveer 6,2%, zal de nieuw gefuseerde entiteit bijna 15,4% van de index bijdragen, waardoor Mukesh Ambani’s Reliance Industries met 10,4% als topaandeel wordt vervangen.

Bovendien zou de fusie grote bedrijven zoals HDFC Securities, HDFC AMC en HDFC Life Insurance onder de paraplu van HDFC Bank brengen.

Dit zou de weg vrijmaken voor HDFC Bank om een wereldwijd conglomeraat voor financiële diensten te worden dat een scala aan diensten aan zijn klanten aanbiedt.

Structuur van het aandeelhouderschap

De Mint merkt op:

“…HDFC Bank zal volledig in handen zijn van publieke aandeelhouders, en bestaande aandeelhouders van HDFC Ltd zullen 41 procent van de HDFC Bank bezitten.“

Aandeelhouders van HDFC ontvangen 42 aandelen van HDFC Bank voor elke 25 aandelen die ze bezitten, wat neerkomt op een fusieratio van 1,68.

Bereik uitbreiden

De gefuseerde bank beschikt over een gecombineerd personeelsbestand van 177.000 medewerkers, 8300 buitenlandse vestigingen en een klantenbestand van meer dan 120 miljoen.

De HDFC Bank streeft naar een groei van 18%-20% gezien de robuuste winstgroei en is van plan haar filialen de komende jaren met 100% uit te breiden.

Aangezien 70% van de klanten producten zoals hypotheken geniet, maar geen bankrekening bij de geldschieter heeft, zijn er plannen om te helpen bij het opzetten van nieuwe spaarrekeningen voor hen.

Suresh Ganapathy, hoofd van het onderzoek naar financiële dienstverlening voor India bij Macquarie, werd geciteerd in het stuk van Bloomberg:

“Wereldwijd zijn er maar weinig banken die op deze schaal en omvang nog kunnen streven naar een verdubbeling in een periode van vier jaar…(zal een) formidabele instelling blijven.“

D-SIB’s

De Reserve Bank of India heeft HDFC Bank in maart 2017 aangewezen als een van de binnenlandse systeemrelevante banken (D-SIB’s).

Op 30 juni hebben de eeuwigdurende dollarbiljetten van HDFC Bank op het wereldtoneel aanzienlijk beter gepresteerd dan de Bloomberg-index van kokosobligaties van wereldwijde banken, waarbij de eerstgenoemde dit jaar 3,1% opleverde tegen een verlies van 3,5% voor de laatste.