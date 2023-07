Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Amerikaanse dollar-index bewoog de afgelopen dagen zijwaarts terwijl investeerders de volgende acties van de Federal Reserve beoordelen. De DXY handelde op $103,05, waar het vast zat in afwachting van de aankomende non-farm payrolls (NFT) -gegevens. Deze prijs ligt zo’n 2,2% boven het laagste niveau van dit jaar.

Federal Reserve loopt vooruit

Copy link to section

De Amerikaanse dollarindex is zijwaarts bewogen te midden van de voortdurende convergentie tussen de Fed en de Europese Centrale Bank. In juni besloot de ECB de rente met 0,25% te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.

Het wees ook op meer tariefverhogingen dit jaar, zoals we in dit artikel schreven. De acties van de ECB zijn belangrijk voor de Amerikaanse dollarindex aangezien de euro het grootste gewicht heeft.

De Federal Reserve zorgde echter voor een agressieve pauze. Het liet de tarieven ongewijzigd en liet toen doorschemeren dat het de komende maanden zal blijven stijgen.

Uit de meest recente economische cijfers blijkt dat de Amerikaanse economie sterk staat. Uit gegevens die in de afgelopen twee weken zijn gepubliceerd, blijkt bijvoorbeeld dat de start van woningen, bouwvergunningen, nieuwe huizenverkopen en bestaande huizenverkopen in mei zijn gestegen.

De huizenprijzen hebben het dit jaar goed gedaan, geholpen door lagere voorraden in het land. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt nog steeds krap terwijl het consumentenvertrouwen verder stijgt. Donderdag bleek uit gegevens dat de economie in het eerste kwartaal met 2% groeide, beter dan de eerdere schattingen.

Het volgende belangrijke nieuws over USD komt op vrijdag, wanneer het Bureau of Labor Statistics (BLS) de niet-agrarische loonlijsten (NFP) publiceert. Samen met de inflatie vormt het banenrapport een belangrijk onderdeel van de tweeledige rol van de Fed.

Economen zijn van mening dat de economie in juni meer dan 225.000 banen heeft toegevoegd, na 339.000 banen in de voorgaande maand. Het banenrapport was de afgelopen maanden beter dan verwacht. Ze verwachten dat het werkloosheidspercentage op 3,7% bleef.

Een beter dan verwacht rapport zal de zaak van een agressievere Fed versterken wanneer deze later deze maand bijeenkomt.

Prognose Amerikaanse dollarindex

Copy link to section

DXY-grafiek door TradingView

De DXY-index bewoog de afgelopen maanden zijwaarts. In deze periode is het boven het belangrijke ondersteuningsniveau gebleven op $100,84, het laagste niveau dit jaar. Het consolideert ook op de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

De dollarindex heeft een dalend driehoekspatroon gevormd, wat meestal een bearish teken is. Daarom zijn de vooruitzichten van de Amerikaanse dollarindex neutraal met een bearish vooroordeel. Als er een bearish uitbraak plaatsvindt, is het volgende niveau om naar te kijken $100,84.