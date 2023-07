Koersstijging Royal Mail (IDS) kampt met tegenwind

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van IDS (LON: IDS) zette zijn bullish comeback voort toen de markt de laatste vakbondsstemming toejuichte. De aandelen van het moederbedrijf van Royal Mail stegen naar een hoogtepunt van 244 pence, het hoogste niveau sinds 10 mei. In totaal is het aandeel met meer dan 27% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni.

Royal Mail loopt nog steeds risico

De aandelenkoers van IDS zette zijn opmerkelijke comeback voort nadat de medewerkers van Royal Mail instemden met de betalingsovereenkomst die een paar maanden geleden was bereikt. Dit is een belangrijke stap die ervoor zal zorgen dat het bedrijf relatief stabiel zal worden na de afgelopen maanden door grote onzekerheden te zijn gegaan.

De overeenkomst is gunstig voor beide partijen. Medewerkers krijgen de komende drie jaar een eenmalige uitkering van 500 pond en een salarisverhoging van 10%. IDS zal minder geld uitgeven in vergelijking met wat de arbeiders eisten. Ze wilden dat hun loonstijgingen gekoppeld zouden worden aan de inflatie.

Als onderdeel van de overeenkomst krijgen medewerkers ook latere starttijden voor leveringen en nieuwe seizoensarbeidsvoorwaarden. De onmiddellijke impact van deze deal is dat het bedrijf zijn verliezen zal beperken, aangezien de werknemers zullen werken in overeenstemming met hun overeenkomst.

Toch, zoals ik al eerder heb geschreven, is de grootste uitdaging voor het management van Royal Mail dat het bedrijf enorm overbemand is. Het heeft meer dan 115.000 werknemers, wat aanzienlijk meer is dan bedrijven van zijn omvang. Daarom is het pad naar winstgevendheid een beetje smal.

De andere uitdaging is dat de belangrijkste bedrijven van Royal Mail niet zo snel groeien. De brievenbusiness vertraagt snel. En na een hoogtepunt tijdens de pandemie zijn de e-commercetrends aan het matigen. Daarom denk ik dat de huidige stijging van de aandelenkoersen van Royal Mail een beetje lang duurt.

Koersvoorspelling IDS

IDS-grafiek door TradingView

De aandelen van het moederbedrijf Royal Mail stegen de afgelopen maanden. Het aandeel is gestegen van 191,85p in mei naar een hoogtepunt van 245p. Het is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gekomen.

Het aandeel is ook boven de stijgende trendlijn gekomen die de laagste niveaus in oktober en april van dit jaar met elkaar verbindt. De aandelen staan een paar punten onder het belangrijkste weerstandsniveau van 255,7p, het hoogste punt in april.

Daarom vermoed ik dat de aandelen het op korte termijn moeilijk zullen vinden om boven dit niveau uit te komen. Een beweging onder de ondersteuning bij 240p zal het laten vallen naar de belangrijkste ondersteuning bij 200p.