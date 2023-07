India zet stappen om de tomatenvoorziening veilig te stellen; Mogelijke maatregelen om toegankelijkheid van rijst te behouden

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Een rapport dat eerder vandaag door LiveMint is uitgegeven, merkte op dat Bloomberg, het gereputeerde financiële, software-, data- en mediabedrijf, door bepaalde personen werd geïnformeerd dat India overwoog om 80% van de rijstexport te beperken.

Het is belangrijk op te merken dat de krant dit verhaal op het moment van schrijven niet kon verifiëren.

Het verhaal komt op de hielen van een stijging van de voedselinflatie als gevolg van vertraagde moessons, meldingen van extreme hitte, onvoldoende productieresultaten, aanvallen van plagen, afnemend areaal en andere gevallen van leveringsonderbrekingen.

In de CPI-gegevens van gisteren, gepubliceerd door het Ministerie van Statistiek en Programma-implementatie, regering van India, herstelde de voedselinflatie zich tot 4,6% op jaarbasis voor juni 2023, tegen 3,3% in mei 2023, het laagste punt in 18 maanden.

De voedselprijzen stegen fors, met 2,2% op maandbasis.

Voedselinflatie is een bijzonder belangrijk onderdeel van de CPI-index van India, omdat deze meer dan 54% van de mand uitmaakt, aanzienlijk hoger dan in de meeste geavanceerde economieën.

Hoewel de inflatie ruim binnen de tolerantiemarge van 4% (+/-) 2% van de Reserve Bank of India blijft, overtrof het totale cijfer van gisteren de marktverwachtingen, terwijl ook vier opeenvolgende maanden van dalende consumenteninflatie werden omgebogen.

Met de mogelijkheid van onvoorspelbare weerpatronen in het verschiet, evenals de stijging van de prijzen van granen (13% op jaarbasis) en peulvruchten (11% op jaarbasis), zullen ambtenaren zich waarschijnlijk zorgen maken over de gevoeligheid van de bredere bevolking voor verhoogde niveaus van voedsel inflatie.

Als de regering deze stap overweegt, zou ze erop gericht zijn de rijstprijzen beheersbaar te houden voor de consument.

Wereldwijde factoren

India is momenteel de grootste rijstexporteur ter wereld, goed voor ongeveer 40% van het wereldwijde marktaandeel.

De onderstaande grafiek toont de verkochte volumes door toonaangevende exporteurs vanaf 2022/23.

Bron: Statista

Volgens de FAO’s All Rice Price Index van juni zijn de rijstprijzen wereldwijd helaas al sterk gestegen.

Bron: FAO All Rice Price Index (2014-2016 = 100)

Dit komt deels door de grote eetlust van toonaangevende importeurs zoals China en de Filippijnen, waar regeringen dit jaar versneld rijstkorrels zijn blijven opslaan.

Ten tweede blijven de zorgen over het risico voor de wereldwijde rijstproductie als gevolg van de opkomende ongunstige El Niño-weersomstandigheden aanhouden.

De onderstaande grafiek toont de volumes die zijn gekocht door toonaangevende importeurs vanaf 2022/23.

Bron: Statista (2022/23)

De prijzen van ander basisvoedsel op de internationale markt zijn ook gestegen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Economen bij CareEdge Ratings merken ook op:

Vooruitblikkend, zou de verkoop van tarwe en rijst uit de buffervoorraad van de overheid via Open Market Sale Scheme (OMSS)-veilingen de kleinhandelsprijzen van rijst, tarwe en atta (tarwemeel) kunnen helpen verlagen.

Tomaten beleid

Gezien de bezorgdheid dat de tomatenprijzen nog verder zouden kunnen stijgen (na een stijging van 64% op opeenvolgende basis in het CPI-rapport van gisteren), heeft de centrale overheid stappen ondernomen om de dreiging van een hogere voedselinflatie te beteugelen.

Ambtenaren hebben grote coöperaties, zoals de National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) en de National Cooperative Consumers Federation (NCCF), opdracht gegeven om tomaten te kopen van overtollige, hoogproductieve staten zoals Andhra Pradesh en Karnataka om herverdeling op nationaal niveau mogelijk te maken in gebieden die met ernstige problemen worden geconfronteerd. tekorten.

Momenteel krijgen steden voorrang op basis van de absolute stijging van de winkelprijzen in de afgelopen maand.

Dit is alleen van toepassing op locaties waar de kosten hoger zijn dan de gemiddelde kosten in India, die volgens de centrale overheid op maandag ₹104,38 per kilogram ($1,27 volgens de huidige wisselkoers) bedroegen.

Op sommige locaties waren de prijzen zo hoog als ₹200 per kilogram ($2,44 volgens de huidige wisselkoers).

Beleidsmakers hopen dat de prijzen in augustus waarschijnlijk zullen afkoelen na de oogst van verse tomaten in Maharashtra en Madhya Pradesh.

Aanvullende opmerkingen

Volgens een rapport van de VN uit april 2023 is India nu het meest bevolkte land ter wereld.

Aangezien een zesde van de wereldbevolking in het land woont, moesten ambtenaren bepaalde maatregelen nemen om de toegankelijkheid van voedsel voor consumenten en het behoud van een bredere koopkracht te waarborgen.

Of de regering verdere maatregelen zal nemen om de binnenlandse rijstvoorraden te ondersteunen, valt nog te bezien.