De iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) is dit jaar een van de best presterende dividendfondsen. Het fonds is sinds april 2022 naar het hoogste niveau gesprongen. Het is de afgelopen 12 maanden met meer dan 8% gestegen, terwijl vergelijkbare fondsen als SCHD-, VYM- en HDV-fondsen met minder dan 5% zijn gestegen.

Is iShares Core Dividend Growth een goed fonds?

Het iShares Core Dividend Growth-fonds is een populaire ETF met meer dan $23 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Het doel van het fonds is om beleggers blootstelling te geven aan bedrijven die een record hebben laten zien in het verhogen van hun dividenden.

Het iShares Core Dividend Growth ETF-fonds heeft een kostenratio van 0,03%, wat vergelijkbaar is met andere fondsen in de sector. Het belangrijkste is dat het fonds de afgelopen dagen aan populariteit heeft gewonnen. Na een uitstroom in de eerste vijf maanden van het jaar, steeg de instroom in juni met meer dan $145 miljoen.

DGRO ETF instroom en uitstroom

De DGRO ETF volgt veel bedrijven met snelgroeiende dividenden. De grootste bedrijven zijn Microsoft, Apple, JP Morgan, Exxon Mobil en Chevron. Andere grote bedrijven in het fonds zijn Abbvie, Procter & Gamble, Home Depot en Broadcom.

Qua samenstelling bevinden de grootste bedrijven in de branche zich in de gezondheidszorg met een aandeel van 18,5%. Ze worden gevolgd door bedrijven in financiële dienstverlening, informatietechnologie, industrie, basisconsumptiegoederen en energie.

DGRO is om verschillende redenen een goede ETF. Ten eerste bevat het fonds bedrijven die een track record hebben laten zien in het verhogen van hun dividenden. Ten tweede zijn de meeste bedrijven in het fonds kwaliteitsbedrijven met veilige dividenden en gezonde uitbetalingsratio’s.

Ten derde is het fonds zeer gediversifieerd, waarbij de tien grootste bedrijven geen grote rol spelen in de prestaties.

De enige uitdaging is dat de iShares Core Dividend Growth ETF een matig dividendrendement heeft. Het heeft een rendement van slechts 2,4%, wat lager is dan wat kortlopende obligaties opleveren. Het belangrijkste is dat het fonds nauw verband houdt met andere populaire fondsen zoals SPY.

Voorspelling DGRO ETF aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de iShares Core Dividend Growth ETF de afgelopen weken in een sterke bullish trend verkeerde. Het wordt nu verhandeld op $51,66, een paar punten onder $51,90, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

DGRO heeft een stijgend driehoekspatroon gevormd, wat meestal een bullish teken is. Het zweeft ook op het Fibonacci Retracement-niveau van 78,2%. Het belangrijkste is dat de aandelen een stijgend driehoekspatroon hebben gevormd. Het aandeel zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers het belangrijkste weerstandsniveau richten op $54,50, het hoogste punt in december 2021.