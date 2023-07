Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Philip Morris (NYSE: PM), het gigantische tabaksbedrijf, publiceerde sterke resultaten over Q2 die de schattingen van analisten overtroffen. De omzet van het bedrijf steeg met 14,9% tot $9 miljard, ongeveer $290 miljoen hoger dan geschat.

In zijn verklaring zei Philip Morris dat de inkomsten uit brandbare tabak met 6% zijn gestegen, terwijl de IQOS van HTU met 1,6% is gestegen. IQOS zag het aantal gebruikers tijdens het kwartaal stijgen tot 27,2 miljoen. Als gevolg hiervan besloot het management om hun forward guidance te verhogen. De CEO zei :

“Onze sterke fundamentals geven ons meer vertrouwen nu we de tweede helft van het jaar ingaan, vooral nu bepaalde inflatie- en operationele druk afnemen. We verhogen onze prognose voor het volledige jaar 2023 voor organische netto-omzetgroei naar een bereik van 7,5% tot 8,5%.”

De zaken van Philip Morris hebben het de afgelopen jaren goed gedaan, ook al daalt het aantal rokers in de belangrijkste markten. Gegevens verzameld door de CDC toonden aan dat het huidige percentage rokers is gedaald van 20,9% in 2005 tot 11,5% vandaag.

Dezelfde trend is wereldwijd opgetreden. Een rapport dat in 2022 werd gepubliceerd, toonde aan dat het aantal wereldwijde tabaksgebruikers in 2022 1,3 miljard bedroeg, terwijl de wereldbevolking steeg tot meer dan 8,3 miljard.

De jaaromzet van Philip Morris bedroeg in 2022 meer dan $31,7 miljard, vergeleken met $31,4 miljard in het voorgaande jaar. De jaaromzet bereikte in 2015 een dieptepunt van $26,7 miljard.

Het bedrijf heeft deze groei gerealiseerd door de sigarettenprijzen te verhogen en te diversifiëren naar andere gebieden zoals IQOS.

De aandelenkoers van Philip Morris daalde met 0,30% in de premarket-sessie nadat het bedrijf dit jaar geen nieuwe inkoop van eigen aandelen had uitgesloten. Het aandeel is dit jaar met 3% gedaald.