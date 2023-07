Voorspelling Amerikaanse dollarindex (DXY) voorafgaand aan rentebesluit Fed

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van de Amerikaanse dollarindex (DXY) maakte vorige week een sterke comeback, zelfs na de zwakke economische cijfers uit de Verenigde Staten. De index steeg van het dieptepunt van deze maand van $99,57 naar een hoogtepunt van $101,16.

Rentebesluit van de Fed

De Amerikaanse dollarindex steeg na de relatief zwakke economische cijfers uit de VS. Begin deze maand toonden gegevens aan dat de Amerikaanse non-farm payrolls (NFP) in juni met 209.000 stegen, terwijl het werkloosheidspercentage daalde tot 3,6%. Deze cijfers gaven aan dat de economische groei aan het vertragen was.

Verdere gegevens lieten zien dat de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) in juni daalde van 4,1% naar 3,0%. De kerninflatie daalde in juni naar 4,8% en er zijn tekenen dat de prijzen de komende maanden verder zullen dalen.

Ook de woningbouwsector begint te verslechteren. Woningstarts en bouwvergunningen daalden in juni, terwijl de verkopen van bestaande en lopende huizen in de loop van de maand daalden. De detailhandelsverkopen daalden in juni, wat wijst op dalende consumentenbestedingen.

Het belangrijkste USD-nieuws om deze week naar te kijken is het aanstaande rentebesluit van de Federal Reserve. De meeste analisten denken dat de Fed de rente met 0,25% zal verhogen, aangezien de inflatie boven de 2,0% blijft.

De bank geeft dan aan dat ze de komende maanden zal stoppen met het verhogen van de rente omdat de economie vertraagt.

De andere belangrijke katalysator voor de Amerikaanse dollarindex zal het aanstaande rentebesluit zijn van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BoJ). Economen denken dat de ECB de rente met 0,25% zal verhogen, aangezien de Europese inflatie hoger blijft dan 2,0%.

De Bank of Japan zal waarschijnlijk van koers veranderen en haar programma voor het beheersen van de rentecurve aanpassen, omdat de inflatie in het land boven de 2% ligt.

Prognose Amerikaanse dollar-index

De 4H-grafiek laat zien dat de DXY-index de afgelopen dagen een sterke bullish comeback heeft gemaakt. De koers is boven het psychologische niveau uitgekomen op $100, het laagste niveau op 14 april. Het is boven het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% gekomen.

De voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden vormden een bullish cross-over. Het heeft een bullish vlagpatroon gevormd. De index zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het 50% Fibonacci-retracementpunt op $102,15.