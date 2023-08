Rolls-Royce Holdings plc (LON: RR) eindigde donderdag bijna 5,0% hoger na een meer dan vijfvoudige jaar-op-jaar stijging van de onderliggende bedrijfswinst in H1 te rapporteren.

Rolls-Royce zag een enorme verbetering van de marges

Die statistiek, volgens het persbericht, gedrukt op £673 miljoen ($856 miljoen) vergeleken met slechts £125 miljoen een jaar geleden.

Rolls-Royce schreef een groot deel van de kracht in de eerste zes maanden van het jaar toe aan de civiele lucht- en ruimtevaartactiviteiten. Door het aanhoudende herstel in dat segment stegen de marges tot 12,4% in H1 – een stijging van 900 basispunten.

Het transformatieprogramma zorgde ook voor een omzetgroei van 38% op jaarbasis tot £3,3 miljard in de civiele lucht- en ruimtevaartdivisie. CEO Tufan Erginbilgic zei:

Ons meerjarig transformatieprogramma is goed van start gegaan. Er is nog veel meer te doen om betere prestaties te leveren en Rolls-Royce om te vormen tot een goed presterende, concurrerende, groeiende onderneming.

Rolls-Royce constateerde ook een toename van 36% in het aantal vlieguren met grote motoren in de civiele ruimtevaart tot 6,2 miljoen (83% van het pre-pandemische niveau) in H1 toen China stopte met de reisbeperkingen.

Rolls-Royce herhaalde donderdag zijn toekomstige richtlijnen

Rolls-Royce was het ermee eens dat zijn activiteiten op het gebied van energiesystemen geen soortgelijke verhoging van de marges teweegbrachten, maar sprak het vertrouwen uit dat ze in de tweede helft van het jaar zullen verbeteren.

Grote motororders in H1 stegen van 96 naar maar liefst 240, volgens het persbericht. Op 30 juni had de multinational zijn orderboek op 1.405 motoren tegenover 1.282 begin 2023. Het Britse bedrijf zag het orderboek voor het eerst groeien in H1 sinds 2018.

De omzet van de groep bedroeg £7,52 miljard, een stijging van 34% op jaarbasis en ruim boven de consensus van £6,05 miljard. CEO Erginbilgic voegde toe:

We hebben een sterk portfolio van producten/technologie in groeiende eindmarkten en hebben belangrijke contracten binnengehaald die toekomstige waarde en winstgevende groei zullen creëren. Door onze transformatie kunnen we een sterkere rol spelen in de energietransitie.

Rolls-Royce herhaalde de verwachting voor een onderliggend bedrijfsresultaat tot £1,4 miljard – ook beter dan verwacht. Het bedrijf verwacht dit jaar 400 tot 500 motorleveringen en ziet vlieguren met grote motoren tussen 80% en 90% van het niveau van 2019 in H2.