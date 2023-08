Tarweprijzen dreigen volatieler te worden nu belangrijkste zorgen blijven bestaan

Tarweprijzen zijn de afgelopen weken gedaald, terwijl de spanningen tussen Rusland en Oekraïne aanhielden. Na vorige week te zijn gestegen tot $764, is tarwe met meer dan 16% gecrasht tot $640.

De crisis in Rusland en Oekraïne is geëscaleerd

Het grootste recente nieuws over tarwe was het besluit van Rusland om de graandeal twee weken geleden te beëindigen. Die beslissing betekende dat Oekraïense tarwe het moeilijk zal vinden om zijn internationale markten te bereiken.

Tegelijkertijd is Rusland begonnen met het bombarderen van de graaninfrastructuur van Oekraïne terwijl de oorlog voortduurt. De oorlog tegen handelsprojecten escaleerde vrijdag toen Oekraïne een deel van de Russische olie-exportinfrastructuur bombardeerde.

Dit alles betekent dat de graanhandel de komende maanden uitdagend zal zijn. Toch zijn analisten van mening dat er een overvloedig aanbod van tarwe is dat eventuele grote uitdagingen zal opvangen. Bovendien werkt Oekraïne aan alternatieve routes om de Zwarte Zee te omzeilen, terwijl Rusland zijn handel stimuleert.

Uit het meest recente WASDE-rapport blijkt dat de aanvoer de komende maanden naar verwachting zal toenemen. De aanvoer zal naar verwachting toenemen met 74 miljoen bushels tot meer dan 1,73 miljard bushels.

De USDA verwacht dat landen in Europa, Argentinië en Canada dit jaar een lagere tarweproductie zullen zien vanwege de aanhoudende droogte. Deze daling wordt gecompenseerd door een stijging in de Verenigde Staten en Pakistan. De verklaring voegde het volgende toe over de vraag:

“De wereldconsumptie is met 3,3 miljoen ton gestegen tot 799,5 miljoen, voornamelijk door meer voer en restgebruik in China, waar regen tijdens de oogst, vooral in de provincie Henan, de tarwekwaliteit voor voedselgebruik aantast.”

Op de lange termijn is de kans groot dat de tarweprijzen zullen stijgen, aangezien veel producerende landen regelmatig te maken hebben met droogte. In de Verenigde Staten laten veel boeren in Kansas tarwe achterwege vanwege extreme droogte.

Prijsvoorspelling tarwe

De daily chart laat zien dat de tarweprijzen de afgelopen maanden in een sterke bearish trend zaten. Meest recent heeft tarwe de winst uitgewist nadat Rusland de graandeal had opgegeven.

Onderweg vormde tarwe een patroon met dubbele top, wat meestal een bearish teken is. Het heeft ook de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden overschreden en nadert de belangrijke steun van $590.

De prijs van tarwe zal de komende dagen waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers de belangrijkste ondersteuning richten op $590. Ik verwacht ook een verhoogde volatiliteit in de toekomst, met als belangrijkste weerstandsniveau $752.