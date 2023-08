Ik koop de Japanse Nikkei 225-index en dit is waarom

Japanse aandelen hebben de laatste tijd hun momentum verloren. Na een stijging in meerdere decennia naar een hoogtepunt van ¥33.845 in juni, heeft de Nikkei 225-index zich met meer dan 4,55% teruggetrokken. Ondanks de terugval is de index dit jaar met meer dan 25% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Zorgen over de wereldwijde groei

Copy link to section

De Nikkei-index heeft zich de afgelopen dagen teruggetrokken, omdat beleggers zich zorgen bleven maken over de wereldeconomie, de winsten en de recente koerswijziging door de Bank of Japan.

Uit de meest recente cijfers bleek dat de belangrijkste economieën vertragen. Dinsdag bleek uit gegevens uit China dat de export en import in juli met dubbele cijfers daalden. Het land is in de loop van de maand waarschijnlijk in deflatie terechtgekomen, terwijl de jeugdwerkloosheid is gestegen.

Andere ontwikkelde landen groeien nauwelijks. Zo is Duitsland, de grootste economie van Europa, in een recessie beland. Deze cijfers zijn belangrijk omdat veel Japanse bedrijven veel zaken doen in China, Europa en Noord-Amerika.

Ook de Nikkei 225-index is gedaald door de recente acties van de Bank of Japan. In een verklaring vorige maand besloot de bank haar programma voor het beheersen van de rentecurve aan te passen. Als gevolg hiervan is het rendement op Japanse obligaties gestegen naar het hoogste niveau in meer dan negen jaar.

https://www.youtube.com/watch?v=qoqGIb50Ig4u0026amp;pp=ygUNYmFuayBvZiBqYXBhbg%3D%3D

Sommige analisten zijn van mening dat de stap van de Bank of Japan een positief effect zal hebben op aandelen, aangezien fondsen terugvloeien naar het land. In een recente notitie zei een analist bij Pictet:

“Wat voor ons duidelijk is, is dat er met deze wijziging van vandaag geld uit het buitenland naar Japan zal worden gerepatrieerd, wat ook gevolgen zal hebben voor aandelen. Japan maakt een einde aan deflatie, zodat Japan een meer normale plek wordt om te investeren.”

De Nikkei 225-index wankelde ook doordat de instroom in Japan afnam. Deze instroom nam eerder dit jaar een hoge vlucht toen Warren Buffett naar het land reisde en zijn investeringen in sogo-shosha’s een boost gaf.

Nikkei 225 indexvoorspelling

Copy link to section

Save

De 4H-grafiek laat zien dat de Nikkei-index de afgelopen weken zijwaarts bewoog. In dit geval heeft het een smal dalend kanaal gevormd dat in groen wordt weergegeven. De prijs ligt iets boven de onderkant van dit kanaal.

De Nikkei 225-index is bovendien iets onder het voortschrijdend gemiddelde over 25 dagen gezakt. Het belangrijkste is dat het iets heeft gevormd dat lijkt op een bullish flag-patroon. Bij prijsanalyse is dit een van de meest populaire tekenen van een bullish voortzetting.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Nikkei 225-index optimistisch, met als initiële doelstelling ¥33.442, de bovenkant van het vlagpatroon. Een doorbraak boven dat niveau brengt de YTD high van ¥33.836 in zicht.

De bullish-weergave wordt ongeldig als de prijs onder de onderkant van het bullish-vlagpatroon komt. Als dat gebeurt, is het volgende punt om naar te kijken ¥31.000.