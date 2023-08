De pijn blijft aanhouden voor de Russische roebel. De wisselkoers van het paar USD/RUB steeg naar een hoogtepunt van 99,54. De koers bevindt zich nu op het laagste niveau in meer dan 16 maanden, waardoor het dit jaar een van de slechtst presterende valuta’s is.

De economische tegenwind van Rusland

De wisselkoers van de paren USD/RUB en GBP/RUB vertoonden dit jaar een sterke bullish trend omdat de zorgen over de Russische economie aanhouden. De regering geeft meer geld uit om de aanhoudende oorlog in Oekraïne te financieren en exporteert minder vanwege sancties.

Uit recente gegevens blijkt dat het begrotingstekort van het land de afgelopen maanden fors is opgelopen. Hoewel deze uitgaven de economie hebben ondersteund, was de impact ervan op de valuta enorm.

Tegelijkertijd heeft de economie een stijging in de invoer gezien. Uit gegevens blijkt dat de invoer in de eerste helft van het jaar met 20% is gestegen. De meeste van deze invoer komt uit landen als China, Turkije en Centraal-Azië. Dit wordt betaald in Amerikaanse dollars.

Positief is dat Rusland ondanks sancties van Europa nog steeds grote hoeveelheden ruwe olie verkoopt. Er is een kleine oogst van oliehandelaren ontstaan nadat reuzen als Trafigura en Gunvor zich terugtrokken uit het land. Uit de meest recente gegevens bleek dat het in juli 7,3 miljoen vaten per dag exporteerde.

De olie-export is gestegen in een tijd waarin de prijzen stabiel zijn gebleven, met Brent bijna $90 en WTI-handel op $84. De prijs van de Russische Oeral bleef ruim boven de $60 per vat.

Verder stijgt de aardgasprijs ook doordat de bezorgdheid over een staking in Australië aanhoudt. Dit is belangrijk omdat de Australische LNG-export goed is voor ongeveer 11% van de wereldwijde leveringen.

Technische analyse USD/RUB

De wisselkoers van het paar USD/RUB bevindt zich in een sterke bullish trend na een dieptepunt van 50,53 in 2022. Op de daggrafiek wordt het paar ondersteund door de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

De koers nadert het 50% Fibonacci Retracement-niveau, wat een positief teken is. Oscillatoren zoals de Stochastic Oscillator en Relative Strength Index (RSI) zijn opgeschoven naar het overboughtniveau.

Het paar zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende weerstandsniveau op 114,91, het retracementpunt van 61,8%. Deze prijs ligt ongeveer 15% boven het huidige niveau. Op korte termijn zal het paar wat volatiel zijn, aangezien 100 een belangrijk weerstandsniveau is.