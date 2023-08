De Nikkei 225-index steeg iets na opnieuw een reeks robuuste economische cijfers uit Japan. De index steeg naar een hoogtepunt van ¥32.350 op dinsdag, een paar punten boven het dieptepunt van deze week van ¥32.038.

De Japanse economie doet het goed

Uit de meest recente economische gegevens uit Japan bleek dat het land het beter deed dan verwacht. Het bbp groeide in het tweede kwartaal met 1,5%, hoger dan de mediane schatting van 0,8%. De economie was in het voorgaande kwartaal met 0,9% gegroeid.

Op jaarbasis groeide de economie met 6,0%, hoger dan de verwachte 3,1%. Deze groei was vooral te danken aan de stijgende buitenlandse vraag, die met 1,8% toenam. De kapitaaluitgaven en de particuliere consumptie kwamen uit op 0,0% en -0,9%.

De particuliere consumptie daalde in het tweede kwartaal met 0,5%, terwijl de netto-uitvoer met 1,8% toenam. Deze groei werd geholpen door de dalende Japanse yen. Het valutapaar USD/JPY is met meer dan 14% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in januari. Toerisme hielp ook om de economie te ondersteunen.

De Nikkei 225-index heeft dit jaar enkele toppers gehad. Het aandeel Kobe Steel is dit jaar met meer dan 175% gestegen. Het bedrijf deed het goed toen de vraag naar staal toenam. Ook zijn er tekenen van fusies en overnames in de branche. US Steel wees maandag een deal van Cleveland-Cliffs af. Het ontving ook een bod van Esmark, een privébedrijf.

Andere toppers in de Nikkei-index dit jaar zijn Advantest, Kawasaki Kisen Kaisha, Toyota Tsusho, Mitsubishi, Marubeni en Tokyo Electric. Al deze aandelen zijn dit jaar met meer dan 60% gestegen.

Anderzijds zijn de slechtst presterende Nikkei 225-index dit jaar Nippon Telegraph & Telephone, Sumitomo Dainippon, Pacific Metals, Toho Zinc en Olympus. Al deze aandelen zijn met meer dan 20% gedaald.

Voorspelling Nikkei 225-index

De 4H-grafiek laat zien dat de Nikkei-index de afgelopen weken in een bearish trend zat. Het piekte op ¥24.0222 in juni en is met ongeveer 5% gedaald tot de huidige ¥32.327. De index heeft een dalend kanaal gevormd dat in blauw wordt weergegeven en oscilleert met voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 perioden.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Nikkei 225-index neutraal met een bullish tendens. Aan de bovenkant is het weerstandsniveau om naar te kijken ¥33.480 (hoogste punt 1 augustus) en ¥31.690 (laagste punt 3 augustus).