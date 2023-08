De Russische roebel herstelde zich de afgelopen twee dagen scherp, nadat investeerders reageerden op de acties van het Kremlin om de uitverkoop tegen te gaan. Het paar GBP/RUB trok zich terug naar een dieptepunt van 120, lager dan het hoogste punt van dit jaar op 129,44. Evenzo daalde de wisselkoers van USD/RUB van 102,27 naar een dieptepunt van 92,24.

Poetin vecht om de roebel te redden

Vladimir Poetin, de president van Rusland, vecht om de kelderende roebel te redden. In een verklaring op dinsdag besloot de Bank of Russia de rentetarieven met 3,5% tot 12% te verhogen. De renteverhoging is bedoeld om de vraag van spaarders naar roebels te stimuleren.

Tegelijkertijd overweegt het Kremlin kapitaalcontroles op te leggen in een poging de vlucht van de valuta te beperken. Sommige van deze maatregelen omvatten het opdragen van grote bedrijven om hun buitenlands geld om te zetten in roebel.

Exporteurs kunnen ook worden bevolen om tot 80% van hun inkomsten in vreemde valuta binnen 90 dagen na levering te verkopen. Bedrijven die zich hier niet aan houden, worden verboden en gestraft. Rusland zal ook overwegen om de betaling van dividenden aan het buitenland stop te zetten en importsubsidies op te heffen.

De Russische roebel is de afgelopen maanden sterk gedaald als gevolg van de handelsonbalans in het land. Terwijl Rusland nog steeds ruwe olie en aardgas verkoopt, geeft de regering meer geld uit om de oorlog te financieren. Het resultaat is dat de buitenlandse reserves zijn gedaald terwijl het tekort is toegenomen.

Tegelijkertijd hebben veel Russen en bedrijven hun blootstelling aan vreemde valuta vergroot, met name de dollar.

Toch zijn er zorgen dat deze kapitaalcontrolemaatregelen een averechts effect zullen hebben, omdat het de bedrijfsactiviteit in het land zou kunnen verminderen. In plaats daarvan is de echte oplossing voor de roebel het vergroten van de export en het heropenen van het land. Deze maatregelen zouden alleen werken als de oorlog in Oekraïne stopt. In een notitie vertelde een analist aan FT:

“Er zijn twee hefbomen die de Russische autoriteiten kunnen gebruiken om de roebel te ondersteunen. De eerste is om de [olie] prijsplafond [opgelegd door westerse landen] effectiever te vermijden en de exportinkomsten te verhogen om het overschot op de lopende rekening te vergroten. De tweede is kapitaalcontrole.”

Voorspelling GBP/RUB

De koers van GBP/RUB bevindt zich in een sterke bullish trend na het dieptepunt op 62 in 2022. Op de daily chart is het pair boven de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden gebleven, wat aangeeft dat kopers de touwtjes in handen hebben. Het nadert ook het 50% Fibonacci Retracement-niveau. Het paar bevindt zich ook boven de stijgende trendlijn die in blauw wordt weergegeven.

Daarom vermoed ik dat de GBP ten opzichte van de roebel zal blijven stijgen, met als volgende doel het retracementpunt van 50% op 132,90. Als dit gebeurt, zal de wisselkoers van het paar USD/RUB ook blijven stijgen en het retracementpunt van 50% opnieuw testen op 102,33.