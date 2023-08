BAE geeft 5,55 miljard dollar uit om Ball Aerospace te kopen

BAE Systems plc (LON: BA) heeft zojuist plannen bekendgemaakt om de ruimtevaartactiviteiten van Ball Corp (NYSE: BALL) te kopen voor $5,55 miljard in contanten.

Wat levert het op voor BAE Systems?

De genoemde overname zal helpen zijn voetafdruk in ruimtesystemen en defensietechnologieën uit te breiden en zal bijdragen aan zijn marges en winst per aandeel in een jaar na voltooiing, volgens het persbericht.

BAE verwacht dat de transactie in de eerste zes maanden van 2024 zal worden afgerond, op voorwaarde dat deze voldoet aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, inclusief wettelijke goedkeuringen. CEO Charles Woodburn zei:

Het is een unieke kans om hoogwaardige, snelgroeiende, op technologie gerichte bedrijven met aanzienlijke capaciteiten toe te voegen aan onze kernactiviteiten die sterk presteren en goed gepositioneerd zijn voor duurzame groei.

BAE aandelen zijn met 4,0% gedaald na de aankondiging op donderdag.

Wat levert het op voor Ball Corp?

BAE verwacht dat Ball Aerospace dit jaar ongeveer $310 miljoen aan aangepaste EBIDTA en ongeveer $2,2 miljard aan inkomsten zal zien.

Het bedrijf is ervan overtuigd dat het met het hoofdkantoor in Colorado de komende jaren zal groeien met een samengesteld jaarlijks percentage van 10%. CEO Woodburn zei vandaag ook in een persbericht:

“Het komt zelden voor dat een bedrijf van deze kwaliteit, omvang en complementaire capaciteiten, met sterke groeivooruitzichten en nauw aansluitend bij onze strategie, beschikbaar komt. De strategische en financiële onderbouwing is overtuigend.”

Zodra de deal rond is, zal Ball Corp een meer gefocust aluminiumverpakkingsbedrijf met hoge marges zijn. Het is van plan de opbrengst ervan te gebruiken om de nettoschuld te verlagen, dividend uit te keren en eigen aandelen terug te kopen.