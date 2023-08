De aandelenkoers van AMTD Digital (HKD) schoot dinsdag omhoog nadat het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma had aangekondigd. De aandelen stegen met ruim 40% en bereikten een hoogtepunt van $8,50, het hoogste niveau sinds april dit jaar. Vervolgens trok de koers zich terug en eindigde de dag op $6,34.

Inkoop van AMTD Digital aandelen

AMTD Idea is een in Hongkong gevestigd financieel, media- en marketingbedrijf dat populair werd nadat het in 2022 naar de beurs ging. Destijds stegen de aandelenkoersen van HKD en AMTD naar recordhoogten van respectievelijk $2.537 en $25. Op het hoogtepunt had AMTD een hogere waardering dan de meeste Amerikaanse bedrijven.

De aandelenkoers van AMTD steeg nadat het bedrijf had aangekondigd dat het aandelen ter waarde van $30 miljoen zou terugkopen. Bedrijven gebruiken het terugkopen van eigen aandelen als een manier om hun prijzen en winst per aandeel te verhogen. Ze kopen ook hun aandelen terug als een manier om hun vertrouwen in het bedrijf uit te drukken.

In een verklaring zei AMTD dat de aankopen binnenkort zullen beginnen en op 29 december voltooid zullen zijn. Deze aankopen zullen plaatsvinden op de open markt of in particulier onderhandelde deals.

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de winst van AMTD in de zes maanden tot en met december vorig jaar naar HK$83,7 miljoen ($10,7 miljoen) is gestegen. De winst steeg in dezelfde periode met ruim 130%. De omzet voor de periode bedroeg HK $109,3 miljoen, een stijging ten opzichte van de vorige H $109,3 miljoen.

De commissie voor digitale financiële diensten bedroeg H$3,7 miljoen, terwijl de inkomsten uit digitale oplossingen stegen tot $100,7 miljoen.

Ik ben lichtelijk sceptisch over het aandelen inkoopprogramma van bedrijven als AMTD. Recentelijk hebben we gezien dat bedrijven als Mullen Automotive en Deliveroo ook hun aandelen terugkopen. Doorgaans is de beste strategie voor het terugkopen van aandelen het gebruik van extra winst of vrije kasstroom om dit te doen.

Voorspelling AMTD-aandelenkoers

De 4H-grafiek laat zien dat de koers van het aandeel HKD de afgelopen maanden in een consolidatiefase bleef. Lange tijd bleven de aandelen tussen de steun op $6,46 en de weerstand op $7,10. Vervolgens maakte het op 14 augustus een bearish analyse en daalde naar een dieptepunt van $4,82.

De koers van het aandeel AMTD veerde vervolgens terug toen het management probeerde het overeind te houden. Door deze opleving steeg de koers naar $8,50. Ik vermoed dat de aandelen waarschijnlijk de neerwaartse trend zullen hervatten en het belangrijkste ondersteuningsniveau opnieuw zullen testen op $5, zo’n 20% onder het huidige niveau.