VMware breidt strategische samenwerking met Nvidia uit

VMware Inc (NYSE: VMW) staat vandaag op langere termijn in de belangstelling nadat het cloudbedrijf onthulde zijn strategische samenwerking met Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) te hebben uitgebreid.

Het in New York genoteerde bedrijf zegt in samenwerking met Nvidia een volledig geïntegreerd Gen AI-platform te hebben ontwikkeld dat bedrijven in hun eigen datacenters kunnen draaien.

Een dergelijke oplossing is vooral geschikt voor bedrijven die met gevoelige gegevens omgaan. Raghu Raghuram, de CEO van VMware, liet weten:

We brengen de berekeningen en de AI-modellen naar waar de gegevens zich bevinden, in plaats van te zeggen: hé, neem de komende paar jaar de tijd om al je gegevens in de cloud te zetten en dan kun je aan de slag met AI.

Eerder deze week kreeg VMware voorlopige goedkeuring van de Britse concurrentiewaakhond die door Broadcom zou worden overgenomen. De Chief Executive blijft ervan overtuigd dat de genoemde deal in oktober zal worden afgerond.

VMware Private AI Foundation zal volgend jaar beschikbaar zijn

Het in Californië gevestigde bedrijf verwacht de eerder genoemde set tools die het samen met Nvidia heeft ontwikkeld in 2024 te lanceren, zo blijkt uit het persbericht.

Het prijskaartje van de VMware Private AI Foundation moet ook nog worden onthuld. Bij CNBC’s “Closing Bell: Overtime” zei CEO Raghuram vandaag:

Deze oplossing vereenvoudigt de infrastructuurproblemen en controles die we hebben ingebouwd om wat wij noemen Private AI-oplossingen [juridische en privacyproblemen] mogelijk te maken. We zijn dus super optimistisch dat het zeer waardevol zal zijn voor klanten.

Merk op dat VMware al ongeveer tien jaar samenwerkt met Nvidia Corp. Het beursnieuws arriveert slechts enkele dagen voordat het bedrijf de financiële resultaten voor het tweede kwartaal zal publiceren.