USD/TRY: Turkse lira slaapt en wacht tot CBRT in actie komt

De wisselkoers van het paar USD/TRY bewoog donderdag zijwaarts, vooruitlopend op het komende rentebesluit van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT). Het pair handelde op 27.21, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 27.31.

CBRT beslissing komt eraan

Copy link to section

De koers van USD/TRY schommelt rond het hoogste punt ooit, terwijl traders wachten op het nauwlettend in de gaten gehouden besluit van de CBRT. De meeste economen verwachten dat de bank zal besluiten de rente voor de derde maand op rij te verhogen.

Zij zien juist dat de CBRT de rente verhoogt van 17,50% naar 20% in een poging de spartelende munt te ondersteunen. Net als tijdens de afgelopen twee bijeenkomsten zou de bank kunnen besluiten een kleinere renteverhoging door te voeren dan verwacht.

Het besluit van de CBRT komt op een moment dat de Turkse economie met aanzienlijke tegenwind wordt geconfronteerd. De inflatie is enorm gestegen als gevolg van de dalende munt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de consumentenprijsindex (CPI) in juni naar bijna 50% is gestegen.

Bovendien blijft het officiële werkloosheidspercentage aanzienlijk hoger dan in andere opkomende landen. Deze bedraagt bijna 10%, terwijl analisten denken dat het werkelijke aantal veel hoger ligt.

Turkije heeft de afgelopen maanden ook zijn buitenlandse reserves zien afnemen. Uit gegevens van de centrale bank blijkt dat de buitenlandse reserves vóór de verkiezingen zijn gedaald tot 17 miljard dollar.

Positief is dat het lopende overschot van Turkije in juli een sprong maakte, geholpen door de heroplevende toeristische sector. Het land ziet meer bezoekers die zich aangetrokken voelen tot de historische bezienswaardigheden en de aantrekkelijke koers van de lira.

De wisselkoers van het paar USD/TRY zal ook reageren op de komende Jackson Hole-top in de Verenigde Staten. In het verleden was de reactie van de Turkse lira op de Amerikaanse economische cijfers en de beslissingen van de Fed wat mild.

Technische analyse USD/TRY

Copy link to section

Save

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar TRY de afgelopen weken zijwaarts is bewogen. Gedurende deze periode bleef het pair tussen de belangrijkste support- en weerstandsniveaus op 26.80 en 27.30. Het paar bevindt zich iets boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden, terwijl de Average True Range (ATR) is gedaald.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Turkse lira voorafgaand aan het CBRT-besluit neutraal, tenzij de bank substantiële wijzigingen in haar beleid doorvoert. Het zal waarschijnlijk een tijdje binnen deze bandbreedte blijven, waarbij het belangrijkste referentieniveau 27,30 is.