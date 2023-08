BTCUSD consolideert bij ‘hoger voor langer’ vooruitzichten na toespraak van Powell

De toespraak van Jerome Powell op de Jackson Hole-conferentie zal naar verwachting een positieve houding ten opzichte van de Amerikaanse rentetarieven en obligatierentes handhaven, wat de kracht van de dollar zal bevorderen. Dit sentiment is vooral significant als het wordt vergeleken met de mondiale economische omstandigheden.

Terwijl de toespraak van Powell de voorkeur geeft aan de Amerikaanse dollar, is Bitcoin (BTC), die aan een zijden draadje lijkt te blijven hangen, in consolidatie terechtgekomen, iets onder de $26.000.

De Amerikaanse economie blijft sterk presteren

Hoewel de economie van de Verenigde Staten sterke prestaties blijft leveren, met een groeipercentage op jaarbasis van ongeveer 6%, zoals blijkt uit de laatste schatting van de Fed van Atlanta, is dit niet het geval voor de belangrijkste concurrenten, met name de eurozone en China.

Zelfs vóór Powells keynote speech op de jaarlijkse Kansas City Fed-bijeenkomst van beleidsmakers uit de VS en de rest van de wereld had de Amerikaanse dollar al een hoogste punt in twee maanden bereikt ten opzichte van een reeks belangrijke valuta’s. Dit is de meest aannemelijke reden waarom BTCUSD sinds 15 augustus een aanzienlijke daling heeft gezien.

Bitcoin heeft moeite om het hoofd boven water te houden nadat het onder de $26.000 was gezakt. De cryptocurrency, die het meest wordt verhandeld door cryptohandelaren, lijkt nu in consolidatie te gaan, klaar voor de volgende handelwijze.

Hoewel sommige beleggers geloven dat Bitcoin de bodem heeft bereikt en zich zou kunnen voorbereiden op een grote comeback, vormt de sterker wordende Amerikaanse dollar een bedreiging. Het is altijd bekend geweest dat Bitcoin profiteerde van de zwakke punten van de Amerikaanse dollar; eventuele winsten voor de dollar betekenen een ondergang voor de cryptocurrency.

De afgelopen weken zijn de spreads op de kortetermijnrente, die vaak de wisselkoersen beïnvloeden, groter geworden ten gunste van de dollar in vergelijking met verschillende belangrijke valuta’s zoals de euro, het pond, de yen en de yuan.

Het is belangrijk om marktbewegingen met voorzichtigheid te benaderen, vooral op dagen die gevoelig zijn voor reflexmatige reacties als gevolg van belangrijke gegevens of beleidsgebeurtenissen. Het uitblijven van een terugval op vrijdag is echter opmerkelijk.

Impact van Powells toespraak

Als wede toespraak van Powell in een paar zinnen samenvatten, zou deze als volgt kunnen worden samengevat: “We zullen voorzichtig te werk gaan terwijl we beslissen of we de beleidsrente zullen blijven verkrappen of handhaven en zullen wachten op aanvullende gegevens.”

Deze situatie lijkt gunstig voor de dollar in de nabije toekomst, mogelijk tot het einde van het jaar. De markt heeft een verdere verkrapping van de Amerikaanse rente nog niet volledig ingeprijsd, dus een verdere stijging met een kwartpunt zou de dollar kunnen versterken.

Hoewel de dollar de afgelopen zes weken met 5% is gestegen, zou een pauze of een dip in de winstnemingen niet verrassend zijn. Niettemin zou het, gezien het kussen dat door de Amerikaanse rente wordt geboden, niet lang meer moeten duren voordat de dollar zijn opwaartse traject hervat.