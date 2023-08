Nio Inc (NYSE: NIO) opende dinsdag ruim 10% lager na de publicatie van de financiële resultaten voor het tweede kwartaal, die zwakte voorspelden.

Opmerkelijke cijfers in de publicatie van de Nio Q2-winstcijfers

Verlies van ¥5,79 miljard ($789,9 miljoen) vergeleken met ¥2,26 miljard een jaar geleden

Het verlies per aandeel liep eveneens aanzienlijk op, van ¥1,68 naar ¥3,70

Gecorrigeerd verlies gedrukt op ¥3,28 volgens het persbericht over de winst

De totale omzet daalde jaar-op-jaar met bijna 15% tot ¥8,77 miljard

De consensus was ¥ 2,96 per aandelenverlies (adj) op ¥ 9,16 miljard aan inkomsten

Nio leverde in het tweede kwartaal 23.520 voertuigen af, ook een daling van 6,1%. Jeff Kilburg, de Chief Executive van KKM Financial, zei op CNBC’s “The Exchange” echter:

Ik denk dat veel van het slechte nieuws in Nio-aandelen is geprijsd. Ik wil hier koper zijn vanuit handelsperspectief en ook vanuit een langdurige blootstelling aan de Chinese EV-markt.

Nio aandelen dalen ondanks positieve verwachtingen

Toch gaf het EV-bedrijf bemoedigende richtlijnen voor de toekomst. Het voorspelt nu dat de omzet tussen ¥18,90 miljard en ¥19,52 miljard zal dalen.

Nio had in het derde kwartaal van vorig jaar ¥13,00 miljard binnengehaald. Jeff Kilburg van KKM zei:

Nio aandelen hebben steun tijdens de 20-daagse MA net onder de $10. Maar ik denk dat als het weer boven zijn 50-daagse MA komt op $11,35, het terug kan gaan naar waar het een jaar geleden was: $16 tot $18.

Het bedrijf voor slimme elektrische voertuigen verwacht in het derde kwartaal ongeveer 56.000 leveringen, wat een stijging van 77% op jaarbasis zou betekenen. Vorige maand werden er 20.462 elektrische auto’s afgeleverd – meer dan twee keer zoveel als in juli 2022.

Nio kreeg dit kwartaal een grote klap voor de marges

Het aandeel Nio krijgt vanochtend een klap, ook omdat de toegenomen vraag naar gebruikte elektrische voertuigen met een lagere marge de brutomarge naar 1,0% heeft geduwd, tegenover 13% een jaar geleden. Kilburg voegt toe:

Het is een reactie op de lagere marges als gevolg van de prijsverlagingen van Tesla, maar als je aan de EV-markt denkt, komt 60% daarvan uit China. Dus ik denk dat er hier sprake is van exposure en dat je deze rechtstreeks in Nio kunt bezitten.

Nio schreef de zwakte in het onlangs afgesloten kwartaal toe aan lagere prijzen en een afgenomen volume. De verkoopkosten daalden in het tweede kwartaal met 3,0%.

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating voor het EV-aandeel.