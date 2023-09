Japanse aandelen (Nikkei 225) meest aantrekkelijk in Azië – AllianceBernStein

De Nikkei 225-index zette maandag de opmerkelijke comeback voort, terwijl beleggers hun kapitaal aan het land bleven toewijzen. De index, die de grootste bedrijven in Japan volgt, steeg maandag naar £33.000, het hoogste niveau sinds 2 augustus. Er zijn tekenen dat beleggers uitkijken naar het hoogste punt van het jaar tot nu toe, namelijk £33.796.

Meest aantrekkelijke kans in Azië

De Nikkei 225-index heeft beter gepresteerd dan enkele van zijn grootste internationale sectorgenoten, zoals de S&P 500 en Dow Jones. Deze is met ruim 30% gestegen en bevindt zich nu in de buurt van het hoogste niveau in meer dan 30 jaar.

Er zijn verschillende factoren die de blue-chip Japan-index beïnvloeden. De meeste analisten zijn bijvoorbeeld van mening dat Japanse aandelen aanzienlijk ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun sectorgenoten. Het heeft een voortschrijdende koers-winstverhouding van 18,5x, vergeleken met de 23x van de S&P 500.

Ten tweede heeft de zwakkere Japanse yen de index relatief aantrekkelijk gemaakt. Het paar USD/JPY handelde maandag op 146, zo’n 14,75% boven het laagste niveau van dit jaar. Het is met meer dan 30% gestegen ten opzichte van het dieptepunt van 2022. Een zwakkere yen leidt tot meer winsten voor grote Japanse bedrijven die veel zaken doen in het buitenland.

Ten derde zijn analisten van mening dat veel bedrijven uit de Nikkei 225-index gedwongen zullen worden hun aandelenkoersen te verhogen door middel van dividenden en het terugkopen van eigen aandelen. Dit wordt veroorzaakt door een besluit van de Tokyo Stock Exchange om bedrijven die onder hun boekwaarde handelen te dwingen hun aandelenkoersen te verhogen.

En in een verklaring op maandag citeerde David Wong, een strateeg bij AllianceBernstein, de Japanse winstgroei en waarderingen. Hij betoogde dat het winstmomentum en de bedrijfshervormingen het tot de meest aantrekkelijke markt in Azië maakten.

Toch worden Japanse bedrijven met tal van uitdagingen geconfronteerd. Velen van hen hebben een blootstelling aan China, een land dat dramatisch vertraagt. Daarnaast zijn er zorgen over veranderingen in het monetaire beleid in Japan naarmate de inflatie stabieler wordt.

Voorspelling Nikkei 225-index

De daggrafiek laat zien dat de Nikkei 225-index de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Deze rally begon in maart 2022 en kwam uit op ¥24.659.

De index is erin geslaagd het belangrijke weerstandsniveau om te draaien naar ¥30.782 (hoogste punt in september 2021). Het is nu boven de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 dagen gestegen. De Relative Strength Index (RSI) is boven het oversoldniveau gestegen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de index bullish, waarbij het volgende belangrijke weerstandsniveau ¥33.796 bedraagt. De stop-loss om naar te kijken bedraagt ¥32.000.