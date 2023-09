De wisselkoers van het paar USD/RUB hervatte de bullish trend toen de uitverkoop van de Russische roebel weer op stoom kwam. Het paar steeg naar een hoogste punt van 96,38, een paar punten boven het dieptepunt van vorige maand op 91,4.

De prijs van ruwe olie stijgt

Copy link to section

De Russische roebel heeft de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend doorgemaakt naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurde. Maandag beschuldigde Oekraïne Rusland ervan bommen te laten vallen in Roemenië, een NAVO-lidstaat.

Als de situatie wordt bevestigd, zal het de eerste keer zijn dat Rusland een NAVO-lid bombardeert. Het is onduidelijk hoe Roemenië en NAVO-bondgenoten op de nieuwe beschuldigingen zullen reageren.

Het andere belangrijke nieuws was dat Rusland en Turkije gesprekken zullen voeren over de scheepvaartovereenkomst in de Zwarte Zee. Poetin heeft deze week een ontmoeting met de Turkse Erdogan in Moskou.

Het paar USD/RUB is gestegen omdat beleggers een verdere zwakte van de Russische economie inprijzen. Terwijl de prijzen voor ruwe olie zijn gestegen tot boven de $85 per vat, heeft Rusland moeite om zijn begroting in evenwicht te brengen. Sommige analisten verwachten dat de prijs van olie binnenkort de $90 zal bereiken.

Een belangrijke uitdaging is dat de Russische economie een beetje is afgesloten van de rest van de wereld. De meeste bedrijven in het buitenland doen vanwege sancties geen zaken meer met Rusland.

Vorige week gepubliceerde gegevens lieten zien dat het Russische aandeel in de handel met de Europese Unie bleef dalen. Het begrotingstekort van de EU met Rusland daalde in het tweede kwartaal tot ~1,08 miljard dollar per maand.

Rusland heeft ook zijn buitenlandse reserves zien dalen tot het laagste niveau in jaren. Terwijl Rusland en China eraan werken hun valuta voor handel te gebruiken, denken analisten dat de vraag naar de Amerikaanse dollar waarschijnlijk zal aanhouden.

De wisselkoers van het paar USD/RUB is ook gestegen vanwege de sterkere dollar. Uit gegevens van TradingView blijkt dat de Amerikaanse dollarindex (DXY) is gestegen naar meer dan $104 en nu op het hoogste niveau staat sinds juni van dit jaar.

De dollarindex is de afgelopen dagen gestegen nadat de VS gemengde banencijfers publiceerden. De economie heeft in augustus ruim 180.000 banen gecreëerd, terwijl het werkloosheidspercentage is gestegen naar 3,8%.

Technische analyse USD/RUB

Copy link to section

Save

In mijn laatste artikel waarschuwde ik voor de sterkte van de Russische roebel. Destijds steeg de roebel enorm nadat de Russische regering had ingegrepen. Op de daily chart bleef het pair boven het 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelde.

De prijs ligt boven de stijgende trendlijn, weergegeven in het zwart. Verder is de Awesome Oscillator boven het neutrale punt gekomen. De MACD blijft boven het neutrale punt.

Het paar USD/RUB zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 101.30.