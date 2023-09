De Topix- en de Nikkei 225-indices hebben het dit jaar uitstekend gedaan en analisten bij Standard Chartered zijn van mening dat er meer opwaarts potentieel is. Uit gegevens van TradingView blijkt dat de Topix-index donderdag op ¥2.382 handelde, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe van ¥2.395. Het schommelt op het hoogste niveau in meer dan dertig jaar.

De Nikkei 2225-index daarentegen handelde op ¥33.000, een daling ten opzichte van ¥33.780, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Een bullish case voor Japanse aandelen

Maandag schreef ik dat analisten van AllianceBernstein nog steeds extreem optimistisch waren over Japanse aandelen. Nu heeft een andere grote bank haar positieve argumenten voor deze aandelen naar voren gebracht.

In een interview met Bloomberg noemde Abhilash Narayan van Standard Chartered drie belangrijke redenen waarom deze aandelen de komende twaalf tot veertien maanden meer winst zullen boeken. Ten eerste noemde hij de bedrijfshervormingen in het land, die zouden kunnen leiden tot meer dividenden en terugkopen.

Een van de belangrijkste hervormingen kwam van de Tokyo Stock Exchange, die bedrijven met een lage boekwaarde vroeg hun aandelenkoersen te verhogen. Dit kan worden gedaan door bedrijven die hun aandelen terugkopen en meer uitbetalingen aan beleggers bieden.

Verder hebben Japanse bedrijven gewerkt aan het versterken van hun corporate governance, wat onlangs werd onderschreven door Warren Buffett. Buffett heeft nu belangen in de grootste handelshuizen in Japan, zoals Mitsui en Sumitomo.

De analist noemde ook het winstpotentieel voor Japanse bedrijven. De meesten van hen, vooral degenen die het grootste deel van hun inkomsten in het buitenland verdienen, zullen waarschijnlijk profiteren van de sterke dollar. Tegelijkertijd doet de Japanse economie het goed, met een groei van 6%. Na toevoeging van de inflatie van 3% komt het nominale groeipercentage op 9%.

Ondertussen bleek uit de donderdag gepubliceerde economische gegevens dat buitenlandse investeerders in augustus naar de Japanse markten trokken. Ze verwierven aandelen ter waarde van ruim 531 miljard yen per maand, nadat ze voor 603 miljard aan aandelen hadden gedumpt.

Topix koersvoorspelling

De beste manier om in Japanse aandelen te beleggen is het kopen van de Nikkei 225- en Topix-indices. De Topix is een brede, op marktkapitalisatie gebaseerde index en wordt vaak gezien als een betere graadmeter dan de Nikkei. Dit laatste is een gemiddelde van 225 bedrijven die niet zijn gecorrigeerd voor free float.

Als we naar de daily chart kijken, zien we dat de Topix-index de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Onlangs kantelde de belangrijke weerstand naar 2.340 yen, het hoogste punt op 1 augustus.

De index is boven de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 100 dagen gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau is gestegen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Topix-index bullish, waarbij het volgende niveau op 2.500 yen ligt.